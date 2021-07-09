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09.07.2021 05:55
Рубрика: Общество

Врач дала советы, как избежать теплового удара дома и на улице

В жаркую погоду возрастает риск получения теплового удара - состояния, развивающегося в результате общего перегрева организма. О том, как его избежать РИА Новости рассказала врач медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Суна Исакова.

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По ее словам, в жаркие дни уличную работу следует отложить на вечернее время. Необходимо носить головные уборы, свободную одежду светлых цветов, использовать солнцезащитные крем и очки. "Пейте больше воды, чем обычно, не дожидаясь, пока почувствуете жажду", - отметила Исакова.

Врач посоветовала стараться сохранять прохладу в помещении. Оптимальная температура воздуха 20-25 градусов (не более 32 градусов при отсутствии кондиционера). Желательно оставлять окна открытыми в период минимальной температуры: ночью и ранним утром, а днем окна и шторы лучше закрывать, особенно с солнечной стороны, рекомендует специалист.

При приготовлении пищи в жару надо стараться меньше использовать духовку и плиту, так как это повлияет на температуру воздуха в помещении. Кроме того, можно принимать освежающий душ, но стоит избегать резких перепадов температур - они особенно нежелательны для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ранее президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач РФ Сергей Середа рассказал, как обезопасить четвероногих питомцев в жару. По словам специалиста, понять, что питомец перегрелся, можно по его состоянию: он вялый, сонный, слабый и засыпает днем, при этом часто дышит. В этом случае надо охлаждать питомца: накрыть смоченным в холодной воде полотенцем, положить рядом грелку со льдом, обернутую тканевой салфеткой, направить поток воздуха из кондиционера, но не на долго, чтобы питомец не заболел.

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