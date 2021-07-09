Вышел трейлер мультсериала об альтернативной вселенной Marvel

На YouTube опубликован дебютный трейлер "Что, если…?" - первого мультсериала от Marvel Studios.

Проект обещает показать альтернативное развитие событий киновселенной. Например, в нем Тони Старка не посекло шрапнелью, и ему не пришлось, сидя в яме, собирать из палок и ветоши броню и становится Железным человеком, потому что от взрыва его спас Эрик Киллмонгер.

Также в видео показывают, что сыворотку суперсолдата вместо Стива Роджерса вкололи Пегги Картер, ставшей в результате сильной и независимой Капитаном Британией на замену понятно кому.

Ролик изобилует множеством разных "неканоничных" интересностей, вплоть до появления Говарда Утки и отделенной от тела головы Человека-муравья Скотта Лэнга на манер "Футурамы".

Кроме того, студия опубликовала постер, на котором можно разглядеть еще несколько любопытных деталей - Человека-паука в волшебной мантии Доктора Стрэнджа и Гамору в боевой форме Таноса с его двуручным мечом-лопастью - судя по всему, эта версия воительницы смогла реализовать задуманное и убить безумного титана.

Первая серия этого амбициозного мэшапа выйдет на Disney+ 11 августа текущего года.