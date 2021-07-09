Захарова: РФ направила запрос Албании из-за уголовных дел против россиян

Россия направила запрос в МИД Албании в связи с сообщениями о возбуждении уголовных дел против двух россиян, заподозренных в шпионаже, однако ответа так и не получила. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Официальные структуры Албании на этот счет не высказывались, никакой информации по дипломатических каналам нам не поступало. Посольством России направлен запрос в МИД Албании, на который пока нет ответа", - пояснила Захарова на брифинге.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, один из задержанных албанцами российских граждан ранее обратился в МИД РФ с жалобой на длительное содержание под стражей и некорректное обращение с ним при пересечении границы с Албанией, которую он посетил с туристическими целями. "В этой связи нашими дипломатами был предпринят демарш Тиране с акцентом на необходимость строго соблюдения в подобных случаях соответствующих международных норм, в том числе правочеловеческих, консульских. Пока на данном этапе речь идет, судя по всему, об отработке вне какой-либо связи с реальностью пропагандистской установки североатлантического альянса", - добавила Захарова.

Ранее прокуратура Албании возбудила дело о шпионаже на учениях НАТО Defender Europe 21 в отношении двух россиян - Георгия Буданова и Владислава Черкасова, которые посетили страну в мае-июне. Их подозревают в сборе информации о маневрах альянса, которые как раз проходили в это время.