38-й НИИИ бронетанкового вооружения и техники отметил 90-летний юбилей

Дата 10 июля 1931 года была официально установлена как день создания института Приказом Министра обороны СССР от 22 февраля 1971 года.

По этому поводу планировались большие праздничные мероприятия с участием ветеранов, действующих танкистов-испытателей, представителей промышленности и армии. К сожалению, новая вспышка коронавирусной инфекции заставила отложить праздник в многолюдном формате. Предположительно до Дня танкистов, который отмечается во второе воскресенье сентября.

Вспомним, пусть и кратко, историю легендарного и во многом уникального центра отечественной бронетанковой науки, известного среди танкистов под коротким именем Полигон - с большой буквы.

В 1931 году всего 23 человека начали создавать этот Полигон в районе станции Кубинка Белорусской железной дороги прямо рядом с Минским шоссе. Его основная задача заключалась в проведении испытаний боевых и вспомогательных машин, определения их пригодности для использования в Красной Армии.

И уже в 1931 году здесь, одновременно со строительством инфраструктуры Полигона, были испытаны: первый серийный советский танк МС-I, английский танк "Виккерс-Е", бронеавтомобиль Д-8, автомобили "Форд", ЯГ-10, НАМИ-2, мотоцикл "Харлей-Дэвидсон", тракторы "Сталинец-2", "Сталинец-3", "Коммунар", "Павези", "Катерпиллер".

С началом Великой Отечественной войны основной состав Полигона был эвакуирован в район Казани, но часть осталась на Кубинке. Так что испытания шли и под Москвой, и под Казанью. Общий объем испытаний превысил 200 работ, в том числе, 86 - по испытаниям трофейной техники с составлением инструкций и памяток по каждому образцу, что явилось хорошим пособием для наших солдат и офицеров. На основе анализа боевых повреждений немецких танков Т-1, Т-1а, Т-1б, Т-III, Т-IV были выпущены инструкции по борьбе с ними и изданы справочники с анализом их слабых и уязвимых мест.

С учетом задач послевоенного времени в 1947 году Научно-испытательный автобронетанковый полигон был преобразован в 22-й Научно-исследовательский испытательный бронетанковый полигон (22 НИИ БТ Полигон).

Стала создаваться система всесторонних государственных испытаний, при реализации которой ни один объект бронетанковой техники не мог быть принят на вооружение, если он не прошел с положительными результатами все климатические испытания в экстремальных условиях эксплуатации.

Столь жестких испытаний бронетанковой техники не проводили и не проводят ни в одной стране мира. Поэтому основным отличием советских танков и бронетранспортеров стали их надежность, простота обслуживания и управления, живучесть и высочайшая боевая эффективность. Достаточно сказать, что танки ПТ-76, Т-54, Т-55, созданные в 1950-е годы, находятся в строю армий многих стран по сей день. Т-55А был отправлен в резерв Российской армии лишь в начале 1990-х. Лучшим танком конца ХХ века признан Т-72, ставший почти классикой современного танкостроения.

К началу 1970-х годов возникла необходимость развертывания комплексных научно-исследовательских и испытательных работ по оценке боевой эффективности образцов бронетехники и обоснования основных направлений их развития на 10-летние периоды. Для решения этих задач в 1972 году на базе 22 НИИ БТ Полигона был создан 38-й Научно-исследовательский испытательный институт бронетанковой техники (38 НИИИ БТТ).

В течение 1972-1978 годов институтом были проведены исследования и испытания танков Т-64, Т-72, Т-64А, Т-64Б, Т-72А, Т-80, Т-80А, Т-80Б, бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1, колесного бронетранспортера БТР-70, комплекса управляемого танкового ракетного вооружения "Кобра", ряда образцов инженерных и ракетно-артиллерийских войск и их составных частей.

Учитывая важность и приоритетность проводимых исследований, приказом Министра обороны СССР 38 НИИИ БТТ был определен головным научно-исследовательским учреждением МО по специализациям бронетанковая техника и машины на ее базе, а также по защитным свойствам подвижной наземной военной техники от оружия массового поражения.

В 1986 году наименование института "38 Научно-исследовательский испытательный институт бронетанковой техники" было изменено на "38 Научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники" (38 НИИИ БТВТ).

Применение комплексного подхода и современных методов испытаний обеспечило качественное военно-научное сопровождение опытных образцов бронетанкового вооружения и техники. Институт не пропустил в серийное производство ни одной разработки опытных образцов БТВТ с пониженными, по сравнению с заданными, характеристиками.

В результате к концу 1980-х годов в Вооруженные Силы СССР поступило около 20 тысяч современных танков, которые по техническому уровню превосходили все западные образцы. Отечественные танки имели ряд преимуществ: низкий силуэт и меньшую массу, управляемое вооружение, автомат заряжания, дистанционный подрыв осколочно-фугасных снарядов, а также простоту в освоении и надежность в эксплуатации.

Исследования и испытания бронетехники проводились на территории всего Советского Союза - на европейской части страны, в Сибири, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, в Средней Азии и в горах Кавказа.

С использованием всего комплекса исследований и испытаний, выполненных институтом, были получены новые технические решения и новые технологии в создании БТВТ. В частности, разработаны управляемые по лазерному лучу танковые ракеты, новые системы управления огнем и движением. В части защиты были разработаны новые типы комбинированной брони, комплексы активной и динамической защиты танков от современных противотанковых средств, комплексы оптико-электронного подавления, разработаны мероприятия по защите экипажей от нейтронного оружия.

Мало кому известно, что, исследовав и обобщив результаты работ по ликвидации аварии на АЭС в Чернобыле, институт разработал технические предложения, обеспечивающие ослабление дозы проникающей радиации в образцы БТВТ, провел исследования по созданию танков без экипажей и дистанционно управляемых танков, разработал рекомендации по созданию танков-роботов. Надо отметить, что сделано это было впервые в мире.

В ближайшее время предприятия промышленности планируют поставить в войска бронетехнику нового поколения. Это танки, БМП и БТР на унифицированных платформах "Армата", "Курганец" и "Бумеранг". Институт принимал непосредственное участие в формировании требований к этим машинам и в настоящее время проводит военно-научное сопровождение опытно-конструкторских работ по их созданию, включая проведение государственных испытаний.

По словам начальника 38 НИИИ БТВТ полковника Павла Агаркова, Полигон был и остается основным научно-исследовательским и испытательным учреждением Минобороны РФ, способным проводить исследования и испытания образцов бронетанковой техники, обосновывать направления их развития и успешно выполнять поставленные задачи в интересах обеспечения обороноспособности страны.

С юбилеем танкисты-испытатели! "Российская газета" планирует продолжить серию публикаций об интересных страницах истории Полигона в Кубинке и перспективах его развития.