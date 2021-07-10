Фонд "Круг добра" купит лекарства для детей с редкими заболеваниями

Экспертный совет фонда "Круг добра" на своем заседании одобрил приобретение дорогостоящих медицинских препаратов, предназначенных для лечения редких заболеваний у детей. Как сообщает Telegram-канал Общественной палаты России, очередная партия лекарств будет куплена пока для 80 детей.

Примерно 50 детей получат лекарства "Эксондис", "Виондис" и "Вилтепсо". Все они предназначены для лечения пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна соответствующих мутаций. Эта болезнь разрушает мышцы: сначала ребенок перестает ходить, со временем и дышать.

Для 30 других детей с первичной гипероксалурии первого типа будет приобретен медицинский препарат "Люмасиран". "Первичная гипероксалурия первого типа - самая тяжелая и самая распространенная (один-три случая на миллион) форма этого генетического заболевания вызывает образование камней в почках. Эта болезнь при отсутствии необходимой медицинской помощи может привести к почечной недостаточности и необходимости диализа", - отмечается в сообщении Общественной палаты России.

Как ожидается, первые лекарства поступят в конце июля-начале августа.

Фонд "Круг добра" создан в январе 2021 года указом президента России Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе редкими.