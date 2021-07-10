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10.07.2021,  
07:13
Текст:  Николай Грищенко

Фрегат "Адмирал Головко" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"

Российский фрегат "Адмирал Головко" станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон". Корабль дальней морской зоны планируется направить на ходовые испытания весной 2022 года.
Фото: Северная верфь Фото: Северная верфь
Фото: Северная верфь

Как сообщает ТАСС, главную ударную мощь фрегата "Адмирал Головко" составят гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые сейчас активно испытываются на другом корабле проекта 22350 "Адмирал Горшков".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Новые испытания гиперзвуковой ракеты, как сообщают РИА Новости, должны состояться до конца июля. Ракета"Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов и поражать цели на расстоянии более одной тысячи километров.

Напомним, что фрегаты проекта 22350 могут нести 16 ракет "Калибр-НК", "Оникс" или "Циркон". Противовоздушную оборону обеспечивают 32 ракеты комплекса "Полимент-Редут" и две артиллерийские установки "Палаш". От подводных лодок корабль защищает комплекс "Пакет-НК" с 12 торпедами.

Водоизмещение корабля 5400 тонн, длина - 135 метров, ширина - 16,4 метра, высота борта - 8 метров. Экипаж - 170-210 человек, дальность плавания - 4500 морских миль, максимальная скорость хода - 29,5 узлов.

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