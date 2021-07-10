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10.07.2021 13:36
Рубрика: В мире

Канцлер Австрии скоро впервые станет отцом

Текст: Александр Саможнев

Канцлер Австрии Себастьян Курц и его партнерша Сюзанна Тир ждут своего первого ребенка. Он должен родиться в конце ноября - начале декабря. Об этом сообщила канцелярия в субботу по запросу информагентства APA.

В Австрии пока не отменяется правило "привит, переболел, протестирован"

"Мы очень рады и благодарны за то, что нас скоро будет трое", - написал также сам Курц в Facebook и Instagram, приложив фото пары на кукурузном поле.

Политик поблагодарил за внимание к нему, отметив, что это "совместное прекрасное дело, которое они с нетерпением ждут". "Я прошу вашего понимания, мы сохраним нашу личную жизнь в тайне, как и раньше. Но мы счастливы, что можем разделить эту радость, которая скоро станет очевидной, с вами", - заключил канцлер.

С появлением новостей о ребенке, свадебные слухи о паре, вероятно, снова усилятся, что до сих пор ни подтверждено, ни опровергнуто.

Напомним, в середине июня в декретный отпуск ушла министр интеграции Сюзанна Рааб (АНП). Министр юстиции Алма Задич (зеленые) стала матерью сына в январе. Однако правила отпуска по уходу за ребенком для женщин-политиков все еще отсутствуют. Положения закона об охране материнства не применяются к членам правительства, парламентариям или мэрам. Считается, что они имеют политический мандат, а не служебный.

В мире Европа Австрия

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