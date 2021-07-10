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10.07.2021 11:10
Рубрика: Общество

Патриарх попросил поддержать запрет суррогатного материнства иностранцам

Текст: Владимир Емельяненко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину. В послании предстоятель Русской православной церкви попросил поддержать проект закона о запрете в России суррогатного материнства для иностранных граждан, живущих в России.

Для иностранцев предлагают запретить услуги суррогатных матерей

Как указывает в письме патриарх, проекта закона направлен на то, чтобы остановить практику использования иностранцами граждан России в качестве суррогатных матерей для "удовлетворения спроса" в детях. Подобная практика, в частности, привела к тому, что правоохранительными органами установлены целый ряд смертей новорожденных детей, предназначавшихся для иностранных заказчиков. Поэтому, отмечает в письме патриарх, надо учитывать, что суррогатное материнство для иностранцев является незаконным в большинстве развитых и многих развивающихся странах. Поэтому, как

Российский проект закона "каким-либо образом не ущемит право иностранных граждан на получение медицинской помощи на территории России", указывает предстоятель РПЦ. Наоборот, патриарх акцентирует в письме следующую мысль: "Подобная "помощь" в настоящий момент оказывается вопреки цели сбережения народа России, провозглашенной президентом России Владимиром Путиным высшим национальным приоритетом".

Глава Русской православной церкви дает высокую оценку проекту нового закона, указывая на то, что его принятие будет "способствовать улучшению демографической ситуации в России, положит предел эксплуатации репродуктивного потенциала российских женщин иностранными государствами в целях воспроизводства своего населения, а также ограничит преступления в этой сфере, имеющие признаки торговли детьми".

Володин одобрил вынесение проекта о суррогатном материнстве на Совет Госдумы

Такие же письма, как главе федерального правительства, патриарх Кирилл написал и отправил председателю Госдумы России Вячеславу Володину и секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву.

Проект закона № 1191971-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части установления требования о наличии гражданства РФ при использовании суррогатного материнства на территории России) был внесен в Госдуму 1 июня. Документ ограничивает применение суррогатного материнства для иностранцев на территории страны.

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