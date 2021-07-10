В Туле экс-полицейского заподозрили в развращении 13-летней школьницы

В Туле бывший 32-летний капитан полиции подозревается в развращении 13-летней школьницы. В отношении него возбуждено два уголовных дела по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и развратных действиях в отношении малолетней, сообщила "РГ" старший помощник руководителяч СУ СКР по Тульской области Зинаида Каминская.

Мужчина создал в соцсетях фейковую страничку, с которой общался с девочкой. Он уговорил ее прислать фотографии в обнаженном виде. Она выполнила просьбу. После этого мужчина начал требовать от нее секса, угрожая, что разошлет интимные фото ее друзьям. Когда девочка отказала, он выполнил угрозу.

В числе получивших фотографии оказались одноклассники школьницы. Фото увидела учительница и сообщила родителям. Родители обратились с заявлением в полицию.

Шантажиста вычислили по номеру, с которого он заходил в интернет. Как сообщил "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев, в отношении сотрудника ОП "Привокзальный" была проведена служебная проверка. В настоящее время он уволен по отрицательным обстоятельствам. Материалы, собранные оперативниками и сотрудниками собственной безопасности были переданы в СУ СКР по региону. Следователи намерены выйти в суд с ходатайством о его аресте.