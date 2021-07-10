За сутки в России подтверждено 25 082 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России выявили 25 082 новых пациента с коронавирусом в 85 субъектах Федерации.Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 5694
- 2 Московская область 2487
- 3 Санкт-Петербург 1978
- 4 Нижегородская область 527
- 5 Воронежская область 423
- 6 Красноярский край 401
- 7 Свердловская область 393
- 8 Республика Крым 357
- 9 Иркутская область 354
- 10 Пермский край 354
- 11 Хабаровский край 335
- 12 Забайкальский край 334
- 13 Брянская область 332
- 14 Омская область 327
- 15 Ростовская область 319
- 16 Республика Коми 291
- 17 Республика Бурятия 282
- 18 Оренбургская область 276
- 19 Самарская область 267
- 20 Мурманская область 261
- 21 Волгоградская область 257
- 22 Челябинская область 255
- 23 Тверская область 254
- 24 Смоленская область 252
- 25 Владимирская область 252
- 26 Ленинградская область 251
- 27 Приморский край 251
- 28 Алтайский край 239
- 29 Тюменская область 233
- 30 Архангельская область 221
- 31 Вологодская область 221
- 32 Краснодарский край 217
- 33 Калининградская область 215
- 34 Саратовская область 215
- 35 Астраханская область 208
- 36 Ярославская область 207
- 37 Республика Башкортостан 205
- 38 Ульяновская область 204
- 39 Республика Карелия 198
- 40 Ставропольский край 196
- 41 Пензенская область 190
- 42 Курская область 187
- 43 Республика Дагестан 185
- 44 Новосибирская область 184
- 45 Кемеровская область 180
- 46 Липецкая область 179
- 47 Республика Хакасия 167
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 167
- 49 Тульская область 153
- 50 Псковская область 146
- 51 Рязанская область 139
- 52 Удмуртская Республика 138
- 53 Новгородская область 135
- 54 Республика Тыва 129
- 55 Костромская область 123
- 56 Севастополь 118
- 57 Амурская область 115
- 58 Калужская область 115
- 59 Белгородская область 113
- 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 108
- 61 Кировская область 108
- 62 Курганская область 105
- 63 Ивановская область 100
- 64 Тамбовская область 99
- 65 Республика Саха (Якутия) 96
- 66 Республика Калмыкия 94
- 67 Орловская область 94
- 68 Сахалинская область 89
- 69 Чеченская Республика 86
- 70 Томская область 77
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 60
- 72 Республика Чувашия 59
- 73 Республика Мордовия 57
- 74 Республика Марий Эл 56
- 75 Республика Алтай 50
- 76 Республика Татарстан 48
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 45
- 78 Камчатский край 43
- 79 Республика Ингушетия 43
- 80 Республика Адыгея 41
- 81 Республика Северная Осетия-Алания 37
- 82 Еврейская автономная область 30
- 83 Магаданская область 24
- 84 Ненецкий автономный округ 16
- 85 Чукотский автономный округ 11
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 758 300 случаев (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,21%
- 2. Томская область 0,22%
- 3. Республика Саха (Якутия), Кировская область 0,23%
За последние сутки подтверждено 752 смерти
- Москва 108
- Санкт-Петербург 102
- Нижегородская область 28
- Иркутская область 28
- Краснодарский край 22
- Ростовская область 21
- Пермский край 18
- Свердловская область 18
- Московская область 17
- Красноярский край 15
- Пензенская область 14
- Саратовская область 14
- Тюменская область 14
- Алтайский край 14
- Ленинградская область 13
- Республика Хакасия 13
- Республика Бурятия 13
- Челябинская область 12
- Самарская область 11
- Брянская область 10
- Воронежская область 10
- Тверская область 10
- Ульяновская область 10
- Смоленская область 9
- Вологодская область 9
- Мурманская область 9
- Республика Крым 9
- Омская область 9
- Владимирская область 8
- Тульская область 7
- Волгоградская область 7
- Республика Дагестан 7
- Ставропольский край 7
- Новосибирская область 7
- Курская область 6
- Липецкая область 6
- Республика Башкортостан 6
- Республика Чувашия 6
- Ярославская область 5
- Республика Коми 5
- Астраханская область 5
- Чеченская Республика 5
- Оренбургская область 5
- Забайкальский край 5
- Ивановская область 4
- Калужская область 4
- Костромская область 4
- Республика Марий Эл 4
- Кемеровская область 4
- Белгородская область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Севастополь 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Татарстан 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Приморский край 3
- Хабаровский край 3
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Удмуртская Республика 2
- Курганская область 2
- Амурская область 2
- Магаданская область 2
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Алтай 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 142 253 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 750 человек
- Москва 7035
- Московская область 1981
- Нижегородская область 389
- Свердловская область 365
- Воронежская область 358
- Пермский край 301
- Республика Бурятия 268
- Владимирская область 235
- Забайкальский край 231
- Республика Крым 227
- Псковская область 208
- Омская область 203
- Хабаровский край 200
- Ханты-Мансийский автономный округ 183
- Самарская область 174
- Республика Башкортостан 167
- Тюменская область 167
- Калининградская область 166
- Кемеровская область 163
- Вологодская область 162
- Архангельская область 159
- Брянская область 157
- Курская область 150
- Новосибирская область 146
- Республика Карелия 141
- Республика Дагестан 139
- Тверская область 134
- Ростовская область 130
- Севастополь 128
- Белгородская область 124
- Ульяновская область 124
- Красноярский край 121
- Саратовская область 120
- Волгоградская область 112
- Приморский край 108
- Челябинская область 107
- Рязанская область 103
- Республика Коми 101
- Оренбургская область 101
- Кировская область 100
- Костромская область 93
- Иркутская область 93
- Астраханская область 89
- Смоленская область 87
- Калужская область 85
- Ямало-Ненецкий автономный округ 85
- Орловская область 83
- Ленинградская область 81
- Ярославская область 80
- Тамбовская область 78
- Новгородская область 76
- Ивановская область 73
- Липецкая область 71
- Ставропольский край 66
- Курганская область 58
- Тульская область 56
- Мурманская область 56
- Краснодарский край 56
- Сахалинская область 56
- Алтайский край 53
- Санкт-Петербург 52
- Республика Саха (Якутия) 51
- Республика Тыва 46
- Амурская область 45
- Республика Чувашия 43
- Республика Мордовия 42
- Удмуртская Республика 41
- Республика Марий Эл 32
- Республика Татарстан 31
- Республика Алтай 27
- Республика Калмыкия 26
- Чеченская Республика 20
- Республика Ингушетия 17
- Республика Адыгея 15
- Пензенская область 15
- Республика Северная Осетия - Алания 14
- Республика Хакасия 13
- Томская область 12
- Камчатский край 12
- Кабардино-Балкарская Республика 11
- Карачаево-Черкесская Республика 8
- Ненецкий автономный округ 6
- Магаданская область 4
- Еврейская автономная область 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 182 837.