За сутки в России подтверждено 25 082 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России выявили 25 082 новых пациента с коронавирусом в 85 субъектах Федерации.Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 5694

2 Московская область 2487

3 Санкт-Петербург 1978

4 Нижегородская область 527

5 Воронежская область 423

6 Красноярский край 401

7 Свердловская область 393

8 Республика Крым 357

9 Иркутская область 354

10 Пермский край 354

11 Хабаровский край 335

12 Забайкальский край 334

13 Брянская область 332

14 Омская область 327

15 Ростовская область 319

16 Республика Коми 291

17 Республика Бурятия 282

18 Оренбургская область 276

19 Самарская область 267

20 Мурманская область 261

21 Волгоградская область 257

22 Челябинская область 255

23 Тверская область 254

24 Смоленская область 252

25 Владимирская область 252

26 Ленинградская область 251

27 Приморский край 251

28 Алтайский край 239

29 Тюменская область 233

30 Архангельская область 221

31 Вологодская область 221

32 Краснодарский край 217

33 Калининградская область 215

34 Саратовская область 215

35 Астраханская область 208

36 Ярославская область 207

37 Республика Башкортостан 205

38 Ульяновская область 204

39 Республика Карелия 198

40 Ставропольский край 196

41 Пензенская область 190

42 Курская область 187

43 Республика Дагестан 185

44 Новосибирская область 184

45 Кемеровская область 180

46 Липецкая область 179

47 Республика Хакасия 167

48 Ханты-Мансийский автономный округ 167

49 Тульская область 153

50 Псковская область 146

51 Рязанская область 139

52 Удмуртская Республика 138

53 Новгородская область 135

54 Республика Тыва 129

55 Костромская область 123

56 Севастополь 118

57 Амурская область 115

58 Калужская область 115

59 Белгородская область 113

60 Ямало-Ненецкий автономный округ 108

61 Кировская область 108

62 Курганская область 105

63 Ивановская область 100

64 Тамбовская область 99

65 Республика Саха (Якутия) 96

66 Республика Калмыкия 94

67 Орловская область 94

68 Сахалинская область 89

69 Чеченская Республика 86

70 Томская область 77

71 Кабардино-Балкарская Республика 60

72 Республика Чувашия 59

73 Республика Мордовия 57

74 Республика Марий Эл 56

75 Республика Алтай 50

76 Республика Татарстан 48

77 Карачаево-Черкесская Республика 45

78 Камчатский край 43

79 Республика Ингушетия 43

80 Республика Адыгея 41

81 Республика Северная Осетия-Алания 37

82 Еврейская автономная область 30

83 Магаданская область 24

84 Ненецкий автономный округ 16

85 Чукотский автономный округ 11 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 758 300 случаев (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,21%

2. Томская область 0,22%

3. Республика Саха (Якутия), Кировская область 0,23% За последние сутки подтверждено 752 смерти Москва 108 Санкт-Петербург 102 Нижегородская область 28 Иркутская область 28 Краснодарский край 22 Ростовская область 21 Пермский край 18 Свердловская область 18 Московская область 17 Красноярский край 15 Пензенская область 14 Саратовская область 14 Тюменская область 14 Алтайский край 14 Ленинградская область 13 Республика Хакасия 13 Республика Бурятия 13 Челябинская область 12 Самарская область 11 Брянская область 10 Воронежская область 10 Тверская область 10 Ульяновская область 10 Смоленская область 9 Вологодская область 9 Мурманская область 9 Республика Крым 9 Омская область 9 Владимирская область 8 Тульская область 7 Волгоградская область 7 Республика Дагестан 7 Ставропольский край 7 Новосибирская область 7 Курская область 6 Липецкая область 6 Республика Башкортостан 6 Республика Чувашия 6 Ярославская область 5 Республика Коми 5 Астраханская область 5 Чеченская Республика 5 Оренбургская область 5 Забайкальский край 5 Ивановская область 4 Калужская область 4 Костромская область 4 Республика Марий Эл 4 Кемеровская область 4 Белгородская область 3 Орловская область 3 Рязанская область 3 Тамбовская область 3 Республика Карелия 3 Севастополь 3 Кабардино-Балкарская Республика 3 Республика Татарстан 3 Ханты-Мансийский автономный округ 3 Республика Саха (Якутия) 3 Приморский край 3 Хабаровский край 3 Карачаево-Черкесская Республика 2 Республика Мордовия 2 Удмуртская Республика 2 Курганская область 2 Амурская область 2 Магаданская область 2 Республика Адыгея 1 Республика Калмыкия 1 Кировская область 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Республика Алтай 1 Сахалинская область 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 142 253 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 750 человек Москва 7035 Московская область 1981 Нижегородская область 389 Свердловская область 365 Воронежская область 358 Пермский край 301 Республика Бурятия 268 Владимирская область 235 Забайкальский край 231 Республика Крым 227 Псковская область 208 Омская область 203 Хабаровский край 200 Ханты-Мансийский автономный округ 183 Самарская область 174 Республика Башкортостан 167 Тюменская область 167 Калининградская область 166 Кемеровская область 163 Вологодская область 162 Архангельская область 159 Брянская область 157 Курская область 150 Новосибирская область 146 Республика Карелия 141 Республика Дагестан 139 Тверская область 134 Ростовская область 130 Севастополь 128 Белгородская область 124 Ульяновская область 124 Красноярский край 121 Саратовская область 120 Волгоградская область 112 Приморский край 108 Челябинская область 107 Рязанская область 103 Республика Коми 101 Оренбургская область 101 Кировская область 100 Костромская область 93 Иркутская область 93 Астраханская область 89 Смоленская область 87 Калужская область 85 Ямало-Ненецкий автономный округ 85 Орловская область 83 Ленинградская область 81 Ярославская область 80 Тамбовская область 78 Новгородская область 76 Ивановская область 73 Липецкая область 71 Ставропольский край 66 Курганская область 58 Тульская область 56 Мурманская область 56 Краснодарский край 56 Сахалинская область 56 Алтайский край 53 Санкт-Петербург 52 Республика Саха (Якутия) 51 Республика Тыва 46 Амурская область 45 Республика Чувашия 43 Республика Мордовия 42 Удмуртская Республика 41 Республика Марий Эл 32 Республика Татарстан 31 Республика Алтай 27 Республика Калмыкия 26 Чеченская Республика 20 Республика Ингушетия 17 Республика Адыгея 15 Пензенская область 15 Республика Северная Осетия - Алания 14 Республика Хакасия 13 Томская область 12 Камчатский край 12 Кабардино-Балкарская Республика 11 Карачаево-Черкесская Республика 8 Ненецкий автономный округ 6 Магаданская область 4 Еврейская автономная область 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 182 837. Роспотребнадзор: Случаи повторного заражения коронавирусом единичны