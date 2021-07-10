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10.07.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 25 082 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России выявили 25 082 новых пациента с коронавирусом в 85 субъектах Федерации.Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 5694
  • 2 Московская область 2487
  • 3 Санкт-Петербург 1978
  • 4 Нижегородская область 527
  • 5 Воронежская область 423
  • 6 Красноярский край 401
  • 7 Свердловская область 393
  • 8 Республика Крым 357
  • 9 Иркутская область 354
  • 10 Пермский край 354
  • 11 Хабаровский край 335
  • 12 Забайкальский край 334
  • 13 Брянская область 332
  • 14 Омская область 327
  • 15 Ростовская область 319
  • 16 Республика Коми 291
  • 17 Республика Бурятия 282
  • 18 Оренбургская область 276
  • 19 Самарская область 267
  • 20 Мурманская область 261
  • 21 Волгоградская область 257
  • 22 Челябинская область 255
  • 23 Тверская область 254
  • 24 Смоленская область 252
  • 25 Владимирская область 252
  • 26 Ленинградская область 251
  • 27 Приморский край 251
  • 28 Алтайский край 239
  • 29 Тюменская область 233
  • 30 Архангельская область 221
  • 31 Вологодская область 221
  • 32 Краснодарский край 217
  • 33 Калининградская область 215
  • 34 Саратовская область 215
  • 35 Астраханская область 208
  • 36 Ярославская область 207
  • 37 Республика Башкортостан 205
  • 38 Ульяновская область 204
  • 39 Республика Карелия 198
  • 40 Ставропольский край 196
  • 41 Пензенская область 190
  • 42 Курская область 187
  • 43 Республика Дагестан 185
  • 44 Новосибирская область 184
  • 45 Кемеровская область 180
  • 46 Липецкая область 179
  • 47 Республика Хакасия 167
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 167
  • 49 Тульская область 153
  • 50 Псковская область 146
  • 51 Рязанская область 139
  • 52 Удмуртская Республика 138
  • 53 Новгородская область 135
  • 54 Республика Тыва 129
  • 55 Костромская область 123
  • 56 Севастополь 118
  • 57 Амурская область 115
  • 58 Калужская область 115
  • 59 Белгородская область 113
  • 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 108
  • 61 Кировская область 108
  • 62 Курганская область 105
  • 63 Ивановская область 100
  • 64 Тамбовская область 99
  • 65 Республика Саха (Якутия) 96
  • 66 Республика Калмыкия 94
  • 67 Орловская область 94
  • 68 Сахалинская область 89
  • 69 Чеченская Республика 86
  • 70 Томская область 77
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 60
  • 72 Республика Чувашия 59
  • 73 Республика Мордовия 57
  • 74 Республика Марий Эл 56
  • 75 Республика Алтай 50
  • 76 Республика Татарстан 48
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 45
  • 78 Камчатский край 43
  • 79 Республика Ингушетия 43
  • 80 Республика Адыгея 41
  • 81 Республика Северная Осетия-Алания 37
  • 82 Еврейская автономная область 30
  • 83 Магаданская область 24
  • 84 Ненецкий автономный округ 16
  • 85 Чукотский автономный округ 11

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 758 300 случаев (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,21%
  • 2. Томская область 0,22%
  • 3. Республика Саха (Якутия), Кировская область 0,23%
За последние сутки подтверждено 752 смерти
  1. Москва 108
  2. Санкт-Петербург 102
  3. Нижегородская область 28
  4. Иркутская область 28
  5. Краснодарский край 22
  6. Ростовская область 21
  7. Пермский край 18
  8. Свердловская область 18
  9. Московская область 17
  10. Красноярский край 15
  11. Пензенская область 14
  12. Саратовская область 14
  13. Тюменская область 14
  14. Алтайский край 14
  15. Ленинградская область 13
  16. Республика Хакасия 13
  17. Республика Бурятия 13
  18. Челябинская область 12
  19. Самарская область 11
  20. Брянская область 10
  21. Воронежская область 10
  22. Тверская область 10
  23. Ульяновская область 10
  24. Смоленская область 9
  25. Вологодская область 9
  26. Мурманская область 9
  27. Республика Крым 9
  28. Омская область 9
  29. Владимирская область 8
  30. Тульская область 7
  31. Волгоградская область 7
  32. Республика Дагестан 7
  33. Ставропольский край 7
  34. Новосибирская область 7
  35. Курская область 6
  36. Липецкая область 6
  37. Республика Башкортостан 6
  38. Республика Чувашия 6
  39. Ярославская область 5
  40. Республика Коми 5
  41. Астраханская область 5
  42. Чеченская Республика 5
  43. Оренбургская область 5
  44. Забайкальский край 5
  45. Ивановская область 4
  46. Калужская область 4
  47. Костромская область 4
  48. Республика Марий Эл 4
  49. Кемеровская область 4
  50. Белгородская область 3
  51. Орловская область 3
  52. Рязанская область 3
  53. Тамбовская область 3
  54. Республика Карелия 3
  55. Севастополь 3
  56. Кабардино-Балкарская Республика 3
  57. Республика Татарстан 3
  58. Ханты-Мансийский автономный округ 3
  59. Республика Саха (Якутия) 3
  60. Приморский край 3
  61. Хабаровский край 3
  62. Карачаево-Черкесская Республика 2
  63. Республика Мордовия 2
  64. Удмуртская Республика 2
  65. Курганская область 2
  66. Амурская область 2
  67. Магаданская область 2
  68. Республика Адыгея 1
  69. Республика Калмыкия 1
  70. Кировская область 1
  71. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  72. Республика Алтай 1
  73. Сахалинская область 1
  74. Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 142 253 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 750 человек
  1. Москва 7035
  2. Московская область 1981
  3. Нижегородская область 389
  4. Свердловская область 365
  5. Воронежская область 358
  6. Пермский край 301
  7. Республика Бурятия 268
  8. Владимирская область 235
  9. Забайкальский край 231
  10. Республика Крым 227
  11. Псковская область 208
  12. Омская область 203
  13. Хабаровский край 200
  14. Ханты-Мансийский автономный округ 183
  15. Самарская область 174
  16. Республика Башкортостан 167
  17. Тюменская область 167
  18. Калининградская область 166
  19. Кемеровская область 163
  20. Вологодская область 162
  21. Архангельская область 159
  22. Брянская область 157
  23. Курская область 150
  24. Новосибирская область 146
  25. Республика Карелия 141
  26. Республика Дагестан 139
  27. Тверская область 134
  28. Ростовская область 130
  29. Севастополь 128
  30. Белгородская область 124
  31. Ульяновская область 124
  32. Красноярский край 121
  33. Саратовская область 120
  34. Волгоградская область 112
  35. Приморский край 108
  36. Челябинская область 107
  37. Рязанская область 103
  38. Республика Коми 101
  39. Оренбургская область 101
  40. Кировская область 100
  41. Костромская область 93
  42. Иркутская область 93
  43. Астраханская область 89
  44. Смоленская область 87
  45. Калужская область 85
  46. Ямало-Ненецкий автономный округ 85
  47. Орловская область 83
  48. Ленинградская область 81
  49. Ярославская область 80
  50. Тамбовская область 78
  51. Новгородская область 76
  52. Ивановская область 73
  53. Липецкая область 71
  54. Ставропольский край 66
  55. Курганская область 58
  56. Тульская область 56
  57. Мурманская область 56
  58. Краснодарский край 56
  59. Сахалинская область 56
  60. Алтайский край 53
  61. Санкт-Петербург 52
  62. Республика Саха (Якутия) 51
  63. Республика Тыва 46
  64. Амурская область 45
  65. Республика Чувашия 43
  66. Республика Мордовия 42
  67. Удмуртская Республика 41
  68. Республика Марий Эл 32
  69. Республика Татарстан 31
  70. Республика Алтай 27
  71. Республика Калмыкия 26
  72. Чеченская Республика 20
  73. Республика Ингушетия 17
  74. Республика Адыгея 15
  75. Пензенская область 15
  76. Республика Северная Осетия - Алания 14
  77. Республика Хакасия 13
  78. Томская область 12
  79. Камчатский край 12
  80. Кабардино-Балкарская Республика 11
  81. Карачаево-Черкесская Республика 8
  82. Ненецкий автономный округ 6
  83. Магаданская область 4
  84. Еврейская автономная область 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 182 837.

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