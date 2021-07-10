Десять лет назад в Куйбышевском водохранилище затонул теплоход "Булгария". Это было старое судно с неисправным двигателем и командой, которая халатно отнеслась к своим обязанностям. В частности, не были задраены иллюминаторы, через которые хлынула вода и потопила корабль. Погибло 122 человека, много детей. Спасти удалось 79 человек...

"Булгария" получила это имя только в 2010-м, за год до катастрофы. С 1955 года это был теплоход "Украина", построенный на верфи в чехословацком Комарно.

Те, кто был осужден за трагедию "Булгарии" - директор турфирмы, чиновники Ространснадзора - давно на свободе. Никто из них и тем более "владельцев заводов, газет и пароходов" - людей, управлявших судоходной компанией, - за это время так и не извинился перед семьями погибших. Больше того, своей вины в том, что использовали устаревший теплоход, допускали его к рейсам, эти люди так и не увидели. Кто-то из них решил кардинально сменить имидж, фамилию, страну. Кто-то продолжает жить, как будто 10 лет назад ничего не произошло.

Как известно, терпящей бедствие "Булгарии" не оказали помощь сухогруз "Арбат" и толкач "Дунайский 66", находившиеся рядом. Первым и единственным, кто стал оказывать помощь, стал капитан судна "Арабелла" Роман Лизалин.

К сожалению, нажива, желание обогатиться, невзирая на то, что жизни людей под угрозой, не останавливают многих. Так было всегда. Как и отвага и с другой стороны - трусость, равнодушие к горю.

В 1907 году трагедия сродни той, что произошла с "Булгарией", случилась на Неве. Хотя в тот год было несколько происшествий и на Волге. Так, например, вскоре после невской катастрофы пароход "Волга" близ Чебоксар врезался носом в горный берег, пассажиры, как писали газеты, от удара были "выброшены из коек", но жертв удалось избежать.

В июне пароход "Кострома", имевший 400 пассажиров, наткнулся на камень и затонул на глубине около двух аршин в 30-ти верстах от Твери (к счастью, тоже обошлось без жертв). В сентябре пароход "Боярышня", приставая к берегу, врезался в пароход "Аризона" близ Юрьевца. Жертв не было, но повреждения - серьезные.

Настоящая трагедия случилась в апреле 1907-го в Петербурге - там столкнулся с льдиной и мгновенно затонул пароход "Архангельск". Это было дряхлое судно, которое перевозило людей от Смольной набережной на противоположный берег - на Охту. Большеохтинского моста тогда еще не существовало. На борт взяли пассажиров сверх нормы. Погода была скверная, на реке продолжался ледоход. "Архангельск" попытался протаранить айсберг, но все закончилось трагедией...

- В столичном городе, центре, где жизнь бьет ключом, среди белого дня, в нескольких саженях от берега, тонет пароход, набитый людьми. На глазах невольных, пораженных ужасом зрителей, происходит потрясающая, способная свести с ума, картина гибели нескольких десятков человек, - писала в апреле 1907 года "Петербургская газета".

Сколько именно жизней унесла катастрофа, точных данных нет. Называются разные цифры - от 39 до 60 человек.

Владельцем "Архангельска" был петербургский купец Александр Щитов. И его пароход проверяли незадолго до трагедии: эксперты, в частности, отмечали, что вес крыши тяжелее самого парохода, а это повышает риск переворачивания. Однако, несмотря на эти выводы, "Архангельск" продолжал выполнять перевозки и являлся фактически паромом.

О трагедии доложили императору Николаю II, который распорядился провести тщательное расследование в отношении Щитова. Но, очевидно, судовладелец избежал наказания. Следователю Щитов будто бы объявил, что в гибели виноваты сами пассажиры, которые поддались панике, когда пароход ударился в льдину и накренился на бок. Виновными признали членов команды.

Лишился поста после случившегося начальник речной полиции Тыртов. Ему в вину поставили то, что он побывал на месте катастрофы "Архангельска"... только на третий день.

Ну, а про Щитова известно, что и спустя десять лет после трагедии, он по-прежнему занимался судоходством, а также владел одним из доходных домов в городе. Как сложилась его судьба после революции, неизвестно.

P.S. "Булгария", поднятая со дна вскоре после трагедии, прстояла несколько лет в Куйбышевском затоне. За это время она успела утонуть еще раз, а в 2016-м была сдана на металлолом.