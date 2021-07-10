В Северной Осетии открылся пункт вакцинации в торговом центре

Во Владикавказе открыли пункт вакцинации в торговом центре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского минздрава.

Там можно получить компонент вакцины без предварительной записи на процедуру. Достаточно прийти с паспортом.

В ближайшее время планируется дополнительно поставить очередную партию вакцины - примерно 11 тысяч доз.

В республике привились более 80 тысяч жителей, организовано 12 основных пунктов вакцинации, дополнительно 47 пунктов открыто в амбулаториях и ФАПах.

Прививочные пункты для всех желающих разворачивают как на базе медучреждений, так и в местах массового скопления людей.

Всего в республике коронавирус подтвержден у 17 652 человек, выздоровели 17 114, умерли 234.