Петербуржцев призвали не ждать прохлады в выходные

В Петербурге 10 и 11 июля погода будет близка к рекордным показателям. Несмотря на то, что в городе ожидаются короткие дожди, прохлады они с собой не принесут, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В частности, воздух в городе прогреется до +34 градусов, что значительно выше климатической нормы. К понедельнику жара немного отступит, до +31 градуса.

Напомним, изнуряющая жара в Петербурге наступила еще в июне, в один день температура воздуха даже приблизилась к +36 градусам. Причина жаркой погоды - установившийся в европейской части страны антициклон.