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10.07.2021 17:22
Рубрика: Власть

В Крыму ответили на слова Киева о "депортации" россиян с полуострова

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Планы Киева по "возвращению Крыма" под свою юрисдикцию и "депортации" с полуострова россиян - несбыточны. Об этом в комментарии РИА Новости заявил глава Общественной палаты РК, политолог Александр Форманчук.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам "реинтеграции оккупированных территорий" Алексей Резников заявил, что кабмин страны рассматривает несколько сценариев отношения к российским гражданам, которые стали проживать на полуострове после его возвращения в состав России, в том числе их депортацию. Чиновник уточнил, что речь идет о гражданах РФ, которые после 2014 года попали в Крым не через украинские пункты пропуска "Чонгар", "Каланчак" или "Чаплинку" на границе с полуостровом.

По словам Форманчука, выстраивать такие несбыточные сценарии - под силу только сумасшедшим. В связи с этим он призвал Киев не тратить ни силы, ни государственные деньги на разработку таких сценариев и планов о возвращении Крыма, который "был, есть и будет российским".

- Вопрос Крыма Россией решен раз и навсегда исторически, - подчеркнул глава ОП республики. Он напомнил, что право владения полуостровом Россия отвоевала у Турции после серии войн. В то время как в составе Украины полуостров оказался "совершено случайно" - в рамках единого союзного государства, когда вопрос о независимости Украины вообще не стоял, убежден Форманчук.

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