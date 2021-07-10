В Волгоградской области два ребенка утонули в пруду

В поселке Образца Волгоградской области обнаружили тела двух двухлетних малышей, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

По данным следствия, накануне днем в гости к местной жительнице пришла подруга со своей двухлетней дочерью. Пока женщины занимались домашними делами, их дети гуляли во дворе, периодически выходя за калитку, чтобы поиграть на песочной куче. В какой-то момент взрослые заметили, что малыши куда-то исчезли. Матери тут же отправились на поиски.

Тела детей были найдены буквально в 70 метрах от дома - в пруду. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Обе семьи, в которых воспитывались погибшие, характеризуются положительно, в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадали.