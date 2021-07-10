Россия передала Германии преступника, пытавшегося взорвать клуб в Германии. Преступника передали в московском аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что речь идет о гражданине Азербайджанской Республики Эльшаде Азизове, также известном как Ельшад Гуламмирзаев. Он обвиняется в попытке убийства и совершении взрыва в Германии. В международном розыске этот человек находился по запросу комиссариата полиции немецкого города Саарбрюккен. Ему инкриминируется попытка убийства. В 2016 году он взорвал ручную гранату рядом с входом в развлекательное заведение, где в это время находились люди. Нападение произошло в ходе межэтнических столкновений.

От немецкого правосудия он скрылся в России, но и здесь, что называется, проявил свою бандитскую сущность. В июне 2018 года в Канавинском районе Нижнего Новгорода полицейские, обеспечивающие безопасность проведения чемпионата мира по футболу - 2018, задержали Эльшада Азизова за два грабежа. Его посадили на 3 года и 6 месяцев. После отбытия наказания в колонии общего режима было принято решение о его передаче немецкой стороне. Пусть сравнит тюрьмы.