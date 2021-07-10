Постановление правительства Ростовской области от 10 июля 2021 года № 544 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ростовской области"

В целях снижения рисков осложнения эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ростовской области, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложений заместителя Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 30.06.2021 № 1-14984 Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от23.10.2020 №114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 №244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31, от 11.02.2021 № 81, от 05.03.2021 № 150, от 31.05.2021 № 401) изменения согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Ростовской области по Перечню согласно приложению № 2.

3. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) совместно с Оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 12 июля 2021 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев





Приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 10.07.2021 № 544





Изменения, вносимые в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31, от 11.02.2021 № 81, от 05.03.2021 № 150, от 31.05.2021 № 401)

1. В пункте 4:

1.1. В подпункте 4.1 слово "указанных" заменить словом "указанные".

1.2. Подпункты 4.2, 4.3 признать утратившими силу.

1.3. Дополнить подпунктом 4.31 следующего содержания:

"4.31. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей, за исключением проведения таких мероприятий на стадионе "Ростов-Арена".

1.4. Подпункт 4.5 признать утратившим силу.

1.5. Подпункт 4.14 изложить в редакции:

"4.14. Организацию и проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного, развлекательного характера в общественных местах (за исключением мероприятий, особенности осуществления которых предусмотрены настоящим постановлением), а также публичных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", кроме пикетирования.

Установленные в абзаце первом настоящего подпункта ограничения не распространяются на публичные мероприятия с количеством участников не более 100 человек, проводимые в целях выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на выборах на территории Ростовской области, предвыборной агитации посредством проведения агитационных публичных мероприятий в соответствии с федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

Указанные в абзаце втором настоящего подпункта публичные мероприятия могут проводиться исключительно при условии обеспечения соблюдения организаторами и участниками данных мероприятий при их подготовке и проведении социального дистанцирования, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления, осуществления контроля температуры тела граждан с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом (в случае проведения публичных мероприятий в закрытых помещениях), требований о необходимости обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками, а также использования лицевых масок (респираторов).".

1.6. Подпункт 4.19 изложить в редакции:

"4.19. Работу объектов, предназначенных для развлечения и досуга (за исключением аквапарков, кинотеатров), если указанные объекты расположены в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, а также их посещение гражданами.".

2. Пункт 42 изложить в редакции:

"42. Продажа билетов в театры, музеи, кинотеатры, на выставки допускается дистанционным способом либо в отдельных, предназначенных для продажи билетов, помещениях, расположенных в зданиях театров, музеев, кинотеатров, местах проведения выставок. В таких помещениях должны быть: установлено оборудование для обеззараживания воздуха закрытого типа; обеспечена возможность для проведения антисептической обработки рук; обеспечено соблюдение покупателями социального дистанцирования, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления.".

3. Дополнить пунктами 43- 47 следующего содержания:

"43. Проведение физкультурных, спортивных и культурных мероприятий на стадионе "Ростов-Арена" с участием зрителей обеспечить при соблюдении ограничений по заполняемости трибун не более 50 процентов и равномерной рассадки зрителей.

44. Фитнес-клубам, оказывающим услуги в закрытых помещениях, обеспечить допуск посетителей в фитнес-клубы исходя из расчета на 1 человека не менее 10 кв. метров площади зала.

45. Организациям обеспечить допуск посетителей в плавательные бассейны исходя из расчета на 1 человека не менее 10 кв. метров площади зеркала воды плавательного бассейна.

46. Организациям обеспечить допуск посетителей в аквапарки исходя из расчета на 1 человека не менее 5 кв. метров площади зеркала воды.

47. Предприятиям общественного питания, работа которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, при оказании услуг общественного питания обеспечить допуск посетителей из расчета не более 4 человек за одним столом (за исключением родителей, детей, супругов).".





Приложение № 2 к постановлению Правительства Ростовской области от 10.07.2021 № 544





Перечень постановлений Правительства Ростовской области, признанных утратившими силу

1. Постановление Правительства Ростовской области от 01.04.2021 № 270 "Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272".

2. Постановление Правительства Ростовской области от 10.06.2021 № 455 "Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272".







