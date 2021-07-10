Володин оценил британский призыв к РФ отменить закон об иноагентах

Призыв постпредства Великобритании при ОБСЕ к России отменить закон о "нежелательных организациях" и "иностранных агентах" является наглядным примером политики двойных стандартов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя эту тему в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что в США закон об иноагентах работает с 1938 года, и за нарушение требований предусмотрено тюремное заключение до пяти лет. По оценке спикера, такие жесткие нормы позволяют принимать решения, ограничивающие свободу слова, затрудняют деятельность СМИ и распространение информации.

"Сколько раз за более чем 80 лет Лондон требовал отмены этого закона от Вашингтона? Или это другое?" - подчеркнул Володин.

Он сравнил с российскими нормами: иноагентами могут быть признаны только те, кто получает деньги из-за рубежа и занимается политической деятельностью. При этом работать им не запрещается. "Наказание последует лишь за злостное уклонение от обязанностей, и оно не такое суровое, как в тех же США, - продолжил председатель Госдумы. - В России это штраф, обязательные либо исправительные работы или максимальный срок лишения свободы - 2 года".

Спикер также предположил, что в мае этого года постпред Великобритании не следил за выступлением своей королевы Елизаветы II в парламенте. "Она поделилась намерениями представить в парламенте билль о противодействии угрозам государственной безопасности, один из пунктов которого - создание реестра лиц-иноагентов", - напомнил Володин, пояснив, что механизм их регистрации основан на схеме, заимствованной в США.

"Но мы к вам не вмешиваемся. И к нам не позволим вмешиваться", - подчеркнул политик, выразив сожаление, что западные коллеги используют такие международные площадки как ОБСЕ для продвижения исключительно собственных интересов, забыв о принципах невмешательства в дела других государств, диалога, доверия и отсутствия двойных стандартов.