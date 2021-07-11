Эксперт рассказала, о чем не следует писать в соцсетях

Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь. Ежедневно люди пишут миллиарды постов, выкладывая фотографии разных моментов их жизни. Тем не менее, существуют вещи, о которых ни в коем случае нельзя писать в социальных сетях.

"В соцсетях уж точно нельзя призывать к любому насилию (это касается и людей, и животных), писать про суицид, наркотики и на другие запрещенные темы. Делиться откровенными фотографиями, даже если они есть только в переписке или в вашем закрытом альбоме", - рассказала PR-специалист Виктория Принь.

По ее словам, также необходимо быть бдительным при публикации личной информации - это могут быть документы, фотографии различных билетов, номер банковской карты. "Этой информацией легко могут воспользоваться мошенники", - добавила эксперт.

Кроме того, Принь посоветовала пересмотреть свои социальные сети и удалить фотографии с алкоголем, огромное количество однотипных селфи, совсем личные фотографии. "Во-первых, данными могут воспользоваться мошенники, а во-вторых, если вы претендуете на серьезную должность в хорошую компанию - имейте в виду, что HR обязательно посмотрит ваши соцсети и может принять решение не в вашу пользу", - резюмировала она.