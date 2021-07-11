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11.07.2021 12:19
Рубрика: В мире

Известной в США культуристке отказали в посадке на самолет из-за ее наряда

Текст: Максим Макарычев

Известной в США культуристке турецкого происхождения отказали в посадке на борт самолета из-за коротких шорт. Дениз Сайпинар должна была вылететь в Майами из Техаса, но ей так и не удалось попасть в самолет American Airlines, сообщает New York Post.
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Девушка пояснила: стюарды сказали ей, что она слишком "раздетая", и, дескать, пассажиры, летевшие в самолете с детьми, могли неадекватно отреагировать на ее наряд. При этом девушке не выплатили компенсацию и не предложили улететь другим рейсом, даже если она переоденется.

Представитель American Airlines кратко отреагировал на инцидент. "Все наши клиенты должны носить соответствующую одежду, это то, что подразумевает политика нашей компании", - сказал он.

Дениз с детства занимается бодибилдингом и фитнесом, она - первая женщина в Турции, получившая официальный статус Международной федерации бодибилдинга. У девушки более миллиона подписчиков в Instagram. Сайпинар недавно переехала в Лос-Анджелес - место, где она, по ее словам, "может более свободно осуществлять свои мечты". В этом году она также стала первой неамериканкой, выигравшей национальное первенство США среди бодибилдеров в своей весовой категории.

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