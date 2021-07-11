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11.07.2021 05:53
Рубрика: Общество

Синоптики предупредили об усилении жары в Москве в начале недели

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Новая неделе в Москве начнется с повышения температур, жаркая погода будет сопровождаться высоким уровнем опасного солнечного излучения, рассказали в Гидрометцентре России.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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"Особо знойными будут 13 и 14 июля, - цитирует ТАСС научного руководителя центра Романа Вильфанда. - Дневные температуры будут достигать 35 градусов тепла".

По словам синоптика, на побережье Краснодарского края температура воздуха сейчас ниже, чем в Москве. "В Московской области индекс ультрафиолетового излучения будет составлять 5-5,5 единицы. Это высокий и опасный уровень", - заключил он, отметив, что безопасным является индекс ультрафиолетового излучения в две единицы.

Вильфанд также сообщил, что с большой вероятностью аномальная жара продлится в Москве до конца следующей недели.

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