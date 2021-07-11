В Якутии прокуратура проверит отказ пилота в перелете больному ребенку

Якутской транспортной прокуратурой организована проверка по размещенным в средствах массовой информации сведениям об отказе пилотом регионального авиарейса в перелете ребенку, летевшему на срочную операцию, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Об инциденте, произошедшем 1 июля, рассказало издание SakhaDay, куда обратилась жительница села Томтор Оймяконского района. Ее восьмилетняя дочь сломала руку, и ей потребовалась срочная операция в Якутске. Самолеты в Томтор летают раз в неделю, и в тот день как раз был рейс. Однако пилот отказался брать на борт ребенка. Девочке в сопровождении родственницы пришлось добираться до Якутска сутки на автотранспорте.

"По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования в отношении виновных лиц", - говорится в сообщении на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В компании "Полярные авиалинии", осуществляющей перевозки в этом направлении, отметили, что пилот действовал согласно правилам безопасности полетов.

"Командир воздушного судна не имеет права брать на борт воздушного судна несовершеннолетнего пациента без сопровождения медицинского работника", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.