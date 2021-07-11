Синоптики назвали регионы, в которых заметно похолодает

Новая неделя в регионах юга Западной Сибири и Урала начнется с похолодания. Температуры воздуха понизится в среднем на 16 градусов, рассказали в Гидрометцентре России.

"Прогноз по Омску очень показателен для ситуации в Западной Сибири, - цитирует ТАСС научного руководителя центра Романа Вильфанда. - Сегодня там около 30 тепла, такая же температура будет и в первый рабочий день новой недели. Со вторника градусы начнут понижаться. И уже в среду в регионе всего +14".

Похолодает и на Урале, но в этом регионе понижение температур будет не столь стремительным. Прохладнее станет в среднем на три-пять градусов, отметил метеоролог.