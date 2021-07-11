Синоптики ожидают: температура в Долине Смерти поднимется +54,4 градусов

Here's a look at the latest forecast high-temperature probabilities for @DeathValleyNPS! Death Valley likely won’t be reaching its world record temperature of 134°F this weekend, but has about a 1 in 4 chance of reaching 130°F both Saturday and Sunday.#CAwx pic.twitter.com/DtXrddg9w9 — NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 9, 2021

В американском национальном парке Долина Смерти температура воздуха может прогреться до +54,44 градусов по Цельсию. Это всего на 2,23 градуса будет ниже мирового рекорда зафиксированного в 1913 году.

"Долина Смерти, скорее всего, не достигнет своего мирового рекорда температуры 134 градуса по Фаренгейту в эти выходные, но имеет примерно один шанс из четырех достичь 130 градуса по Фаренгейту как в субботу, так и в воскресенье", сообщает в Twitter национальная метеорологическая служба Лас-Вегаса.

Пока тройка мировых температурных рекордов такова: на первом месте Долина Смерти в Калифорнии - 56,7 градуса (июль 1913 года), на втором месте Келибия (Тунис) - 55 градусов (июль 1931 года), на третьем месте Митрибах (Кувейт) с 53,9 градуса (июль 2016 года).

По мнению профессора Университета Аризоны Рэндолла Червени, температурные рекорды являются частью общей тенденции глобального потепления на планете.