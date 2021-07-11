Стало известно, сколько россияне хотят накопить к рождению первенца

Треть россиян считают, что к моменту рождения первого ребенка следует иметь накопления в размере до 300 тысяч рублей. А вот каждый пятый хотел бы отложить от 700 тысяч рублей до 1 млн. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные сервисом по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что в среднем будущие родители хотели бы сэкономить 700 тысяч рублей. Причем, у мужчин запросы больше, чем у женщин. Именно сильная половина человечества чаще называла суммы в размере миллиона и выше. Так ответили 45% из представителей сильной половины человечества, а средний размер желаемых ими накоплений составил 800 тысяч рублей. Будущие мамы в своих пожеланиях оказались скромнее. Только 28% из них считают, что к рождению первенца нужно отложить не менее одного миллиона. А средняя сумма, названная ими, это - 600 тысяч рублей.

О сумме от 300 до 500 тысяч рублей мечтают 16% будущих родителей, накопить от 500 до 700 тысяч рублей планируют - 3%, более 1 млн - 17%, еще 9% затруднились ответить.

Всего в опросе приняли участие более 1000 респондентов, проживающих в разных регионах России.