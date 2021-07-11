Участник "Чая вдвоем" подал в суд на Лизу Монеточку

23-летняя российская певица Елизавета Гырдымова, она же - Лиза Монеточка (или чаще просто Монеточка) получила иск экс-солиста проекта "Чай вдвоём" Стаса Костюшкина. Он подал на Лизу в суд за плагиат. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на директора певца Сергея Комиссарова.

Камнем преткновения стала композиция Монеточки "Мама, я не зигую", которая, по мнению Стаса, излишне похожа на его песню 2014 года "Женщина, я не танцую".

В качестве компенсации морального урона сторона Костюшкина настаивает почти на миллионе - 900 тысячах рублей.

Наблюдатели на претензии артиста реагирует словами "абсолютно очевидно, что эта песня изначально писалась и продумывалась как ирония над песней Костюшкина".

В частности, журналист Ольга Апетьян, в эфире шоу которой состоялся один из первых показов трека, прокомментировала RT скандал. Акцентируя, что она "под большим впечатлением от того, в каком информационном вакууме находится Станислав", начавший реагировать "через столько лет".

Тем более что, по мнению журналиста, очевидно: песня Монеточки целенаправленно написана на мотив композиции Костюшкина. "Было очевидно всем, мне кажется. Даже котёнку, который в этом мире ничего не понимает", - подытожила Апетьян.