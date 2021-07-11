Врач-дерматолог назвала характерный для мужчин признак рака

О признаке онкологического заболевания кожи, на который в первую очередь следует обратить внимание мужчинам, рассказала врач-дерматолог Екатерина Вертиева.

"Насторожить должно появление на голове обширных очагов розового цвета, которые могут чесаться или шелушиться, - пояснила медик в эфире "Пятого канала". - Это может свидетельствовать о предраковом состоянии или непосредственно плоскоклеточном раке кожи".

Кожа головы нуждается в уходе, особенно, если волос практически нет, отметила Екатерина Вертиева.

Ранее эксперты назвали лучшее время для загара. Солнце не только придает телу бронзовый оттенок, но и способствует насыщению кожи витамином D. Дерматологи советуют наслаждаться солнцем утром и вечером, а вот середину дня - пропустить, либо в этот период находиться только в тени.

Дерматологи напоминают, людям необходимо примерно одинаковое количество витамина D, но вот доза ультрафиолета для его получения у каждого будет своя. Темнокожему южанину требуется больше солнца, а родившемуся в северных широтах человеку, у которого преобладает белый цвет кожи, меньше.