Вышел трейлер хоррора про саранчу-вампиров "Рой"

На YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер французского фильма ужасов "Рой" (La Nuee, The Swarm), в котором граждане подвергаются нападкам стада злонамеренной упырствующей саранчи.

В центре сюжета - мать-одиночка с двумя детьми Вирджини, владеющая фермой съедобной саранчи - источника экологически чистого белка. При этом дела там идут неважно (проблемы и счета копятся). А дальше - так и просто скверно, после того, как Вирджини случайно узнает не совсем приятный способ приумножить поголовье своего "скота". Оказалось, акриды очень любят кровушку…

Режиссер - Жюст Филиппо ("Кислота"). В ролях: Сулиан Брахим, Софиан Каммес, Мари Нарбонн, Стефан Кастанг, Виктор Боннель, Кристиан Буйетт ("Ягуар", "Мегрэ"), Венсан Деньяр.

Премьера - 6 августа.