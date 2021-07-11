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Вышел трейлер хоррора про саранчу-вампиров "Рой"

Новости
    11.07.2021, 16:36
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер французского фильма ужасов "Рой" (La Nuee, The Swarm), в котором граждане подвергаются нападкам стада злонамеренной упырствующей саранчи.

Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер боевика с Джейсоном Момоа "Малышка"

В центре сюжета - мать-одиночка с двумя детьми Вирджини, владеющая фермой съедобной саранчи - источника экологически чистого белка. При этом дела там идут неважно (проблемы и счета копятся). А дальше - так и просто скверно, после того, как Вирджини случайно узнает не совсем приятный способ приумножить поголовье своего "скота". Оказалось, акриды очень любят кровушку…

Режиссер - Жюст Филиппо ("Кислота"). В ролях: Сулиан Брахим, Софиан Каммес, Мари Нарбонн, Стефан Кастанг, Виктор Боннель, Кристиан Буйетт ("Ягуар", "Мегрэ"), Венсан Деньяр.

Премьера - 6 августа.

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