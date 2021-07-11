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11.07.2021 11:20
Рубрика: Общество

В России за сутки подтверждено 25033 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

За сутки в России подтверждено 25033 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам
  • 1 Москва 5410
  • 2 Московская область 2511
  • 3 Санкт-Петербург 2007
  • 4 Нижегородская область 525
  • 5 Воронежская область 430
  • 6 Свердловская область 425
  • 7 Красноярский край 408
  • 8 Республика Крым 368
  • 9 Иркутская область 361
  • 10 Пермский край 357
  • 11 Хабаровский край 336
  • 12 Брянская область 330
  • 13 Омская область 330
  • 14 Забайкальский край 329
  • 15 Ростовская область 316
  • 16 Республика Коми 289
  • 17 Самарская область 281
  • 18 Республика Бурятия 275
  • 19 Оренбургская область 273
  • 20 Челябинская область 263
  • 21 Мурманская область 259
  • 22 Волгоградская область 259
  • 23 Тверская область 256
  • 24 Приморский край 253
  • 25 Смоленская область 250
  • 26 Алтайский край 247
  • 27 Владимирская область 246
  • 28 Ленинградская область 246
  • 29 Тюменская область 236
  • 30 Архангельская область 229
  • 31 Калининградская область 220
  • 32 Краснодарский край 220
  • 33 Вологодская область 219
  • 34 Астраханская область 215
  • 35 Саратовская область 214
  • 36 Ульяновская область 211
  • 37 Республика Башкортостан 208
  • 38 Пензенская область 205
  • 39 Ярославская область 204
  • 40 Ставропольский край 204
  • 41 Республика Карелия 196
  • 42 Республика Дагестан 191
  • 43 Кемеровская область 189
  • 44 Липецкая область 188
  • 45 Курская область 185
  • 46 Новосибирская область 179
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 175
  • 48 Республика Хакасия 171
  • 49 Тульская область 155
  • 50 Новгородская область 145
  • 51 Псковская область 140
  • 52 Рязанская область 138
  • 53 Удмуртская Республика 137
  • 54 Республика Тыва 135
  • 55 Костромская область 125
  • 56 Севастополь 121
  • 57 Калужская область 119
  • 58 Белгородская область 115
  • 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 111
  • 60 Амурская область 109
  • 61 Курганская область 108
  • 62 Кировская область 108
  • 63 Ивановская область 102
  • 64 Тамбовская область 96
  • 65 Республика Калмыкия 95
  • 66 Республика Саха (Якутия) 94
  • 67 Орловская область 91
  • 68 Чеченская Республика 91
  • 69 Сахалинская область 87
  • 70 Томская область 74
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 62
  • 72 Республика Алтай 60
  • 73 Республика Чувашия 59
  • 74 Республика Марий Эл 57
  • 75 Республика Мордовия 57
  • 76 Республика Татарстан 51
  • 77 Камчатский край 47
  • 78 Карачаево-Черкесская Республика 47
  • 79 Республика Ингушетия 45
  • 80 Республика Северная Осетия-Алания 42
  • 81 Республика Адыгея 39
  • 82 Еврейская автономная область 29
  • 83 Магаданская область 20
  • 84 Ненецкий автономный округ 16
  • 85 Чукотский автономный округ 7

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 783 333 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Томская область, Республика Чувашия 0,21%
  • 2. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан 0,22%
  • 3. Кировская область 0,23%
За последние сутки подтверждено 749 смертей
  • Москва 110
  • Санкт-Петербург 103
  • Нижегородская область 29
  • Иркутская область 29
  • Краснодарский край 21
  • Пензенская область 21
  • Ростовская область 20
  • Московская область 19
  • Республика Бурятия 19
  • Свердловская область 16
  • Рязанская область 15
  • Саратовская область 15
  • Ленинградская область 12
  • Челябинская область 12
  • Алтайский край 12
  • Брянская область 11
  • Вологодская область 11
  • Пермский край 11
  • Тюменская область 10
  • Красноярский край 10
  • Самарская область 9
  • Ульяновская область 9
  • Тверская область 8
  • Мурманская область 8
  • Республика Крым 8
  • Новосибирская область 8
  • Воронежская область 7
  • Смоленская область 7
  • Республика Коми 7
  • Волгоградская область 7
  • Ставропольский край 7
  • Забайкальский край 7
  • Тульская область 6
  • Чеченская Республика 6
  • Республика Чувашия 6
  • Кемеровская область 6
  • Томская область 6
  • Курская область 5
  • Липецкая область 5
  • Ярославская область 5
  • Калининградская область 5
  • Псковская область 5
  • Астраханская область 5
  • Республика Дагестан 5
  • Республика Татарстан 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Приморский край 5
  • Хабаровский край 5
  • Калужская область 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Белгородская область 3
  • Костромская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Архангельская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Оренбургская область 3
  • Республика Хакасия 3
  • Омская область 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Владимирская область 2
  • Ивановская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Севастополь 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Мордовия 2
  • Магаданская область 2
  • Орловская область 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Алтай 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 143 002 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 382 человека
  • Москва 6835
  • Московская область 1759
  • Санкт-Петербург 975
  • Нижегородская область 417
  • Свердловская область 402
  • Воронежская область 349
  • Пермский край 299
  • Республика Бурятия 294
  • Брянская область 249
  • Владимирская область 232
  • Забайкальский край 203
  • Омская область 200
  • Самарская область 174
  • Хабаровский край 173
  • Кемеровская область 168
  • Тюменская область 166
  • Архангельская область 162
  • Калининградская область 160
  • Вологодская область 157
  • Республика Дагестан 154
  • Республика Крым 153
  • Приморский край 146
  • Курская область 145
  • Республика Карелия 139
  • Ульяновская область 128
  • Ростовская область 121
  • Красноярский край 120
  • Саратовская область 119
  • Республика Коми 117
  • Челябинская область 111
  • Оренбургская область 105
  • Рязанская область 99
  • Волгоградская область 99
  • Кировская область 97
  • Смоленская область 96
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 91
  • Тверская область 89
  • Республика Саха (Якутия) 89
  • Ярославская область 87
  • Тамбовская область 85
  • Калужская область 81
  • Севастополь 80
  • Орловская область 79
  • Иркутская область 77
  • Ивановская область 76
  • Ханты-Мансийский автономный округ 75
  • Новгородская область 73
  • Ленинградская область 67
  • Мурманская область 62
  • Сахалинская область 59
  • Тульская область 57
  • Астраханская область 56
  • Курганская область 54
  • Новосибирская область 52
  • Краснодарский край 51
  • Республика Чувашия 51
  • Алтайский край 46
  • Амурская область 44
  • Удмуртская Республика 43
  • Республика Тыва 42
  • Ставропольский край 41
  • Республика Мордовия 40
  • Республика Башкортостан 30
  • Республика Марий Эл 30
  • Белгородская область 27
  • Костромская область 22
  • Липецкая область 22
  • Республика Адыгея 22
  • Республика Ингушетия 22
  • Республика Калмыкия 19
  • Республика Алтай 19
  • Томская область 19
  • Чеченская Республика 15
  • Республика Северная Осетия - Алания 13
  • Камчатский край 12
  • Кабардино-Балкарская Республика 11
  • Пензенская область 11
  • Карачаево-Черкесская Республика 7
  • Магаданская область 4
  • Республика Хакасия 3
  • Еврейская автономная область 3
  • Республика Татарстан 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 200 219.

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