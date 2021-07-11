В России за сутки подтверждено 25033 случая COVID-19 в 85 регионах

Фото: Константин Завражин/РГ
За сутки в России подтверждено 25033 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
- 1 Москва 5410
- 2 Московская область 2511
- 3 Санкт-Петербург 2007
- 4 Нижегородская область 525
- 5 Воронежская область 430
- 6 Свердловская область 425
- 7 Красноярский край 408
- 8 Республика Крым 368
- 9 Иркутская область 361
- 10 Пермский край 357
- 11 Хабаровский край 336
- 12 Брянская область 330
- 13 Омская область 330
- 14 Забайкальский край 329
- 15 Ростовская область 316
- 16 Республика Коми 289
- 17 Самарская область 281
- 18 Республика Бурятия 275
- 19 Оренбургская область 273
- 20 Челябинская область 263
- 21 Мурманская область 259
- 22 Волгоградская область 259
- 23 Тверская область 256
- 24 Приморский край 253
- 25 Смоленская область 250
- 26 Алтайский край 247
- 27 Владимирская область 246
- 28 Ленинградская область 246
- 29 Тюменская область 236
- 30 Архангельская область 229
- 31 Калининградская область 220
- 32 Краснодарский край 220
- 33 Вологодская область 219
- 34 Астраханская область 215
- 35 Саратовская область 214
- 36 Ульяновская область 211
- 37 Республика Башкортостан 208
- 38 Пензенская область 205
- 39 Ярославская область 204
- 40 Ставропольский край 204
- 41 Республика Карелия 196
- 42 Республика Дагестан 191
- 43 Кемеровская область 189
- 44 Липецкая область 188
- 45 Курская область 185
- 46 Новосибирская область 179
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 175
- 48 Республика Хакасия 171
- 49 Тульская область 155
- 50 Новгородская область 145
- 51 Псковская область 140
- 52 Рязанская область 138
- 53 Удмуртская Республика 137
- 54 Республика Тыва 135
- 55 Костромская область 125
- 56 Севастополь 121
- 57 Калужская область 119
- 58 Белгородская область 115
- 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 111
- 60 Амурская область 109
- 61 Курганская область 108
- 62 Кировская область 108
- 63 Ивановская область 102
- 64 Тамбовская область 96
- 65 Республика Калмыкия 95
- 66 Республика Саха (Якутия) 94
- 67 Орловская область 91
- 68 Чеченская Республика 91
- 69 Сахалинская область 87
- 70 Томская область 74
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 62
- 72 Республика Алтай 60
- 73 Республика Чувашия 59
- 74 Республика Марий Эл 57
- 75 Республика Мордовия 57
- 76 Республика Татарстан 51
- 77 Камчатский край 47
- 78 Карачаево-Черкесская Республика 47
- 79 Республика Ингушетия 45
- 80 Республика Северная Осетия-Алания 42
- 81 Республика Адыгея 39
- 82 Еврейская автономная область 29
- 83 Магаданская область 20
- 84 Ненецкий автономный округ 16
- 85 Чукотский автономный округ 7
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 783 333 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Томская область, Республика Чувашия 0,21%
- 2. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан 0,22%
- 3. Кировская область 0,23%
За последние сутки подтверждено 749 смертей
- Москва 110
- Санкт-Петербург 103
- Нижегородская область 29
- Иркутская область 29
- Краснодарский край 21
- Пензенская область 21
- Ростовская область 20
- Московская область 19
- Республика Бурятия 19
- Свердловская область 16
- Рязанская область 15
- Саратовская область 15
- Ленинградская область 12
- Челябинская область 12
- Алтайский край 12
- Брянская область 11
- Вологодская область 11
- Пермский край 11
- Тюменская область 10
- Красноярский край 10
- Самарская область 9
- Ульяновская область 9
- Тверская область 8
- Мурманская область 8
- Республика Крым 8
- Новосибирская область 8
- Воронежская область 7
- Смоленская область 7
- Республика Коми 7
- Волгоградская область 7
- Ставропольский край 7
- Забайкальский край 7
- Тульская область 6
- Чеченская Республика 6
- Республика Чувашия 6
- Кемеровская область 6
- Томская область 6
- Курская область 5
- Липецкая область 5
- Ярославская область 5
- Калининградская область 5
- Псковская область 5
- Астраханская область 5
- Республика Дагестан 5
- Республика Татарстан 5
- Удмуртская Республика 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Приморский край 5
- Хабаровский край 5
- Калужская область 4
- Республика Башкортостан 4
- Белгородская область 3
- Костромская область 3
- Тамбовская область 3
- Архангельская область 3
- Республика Адыгея 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Оренбургская область 3
- Республика Хакасия 3
- Омская область 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Владимирская область 2
- Ивановская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Калмыкия 2
- Севастополь 2
- Республика Ингушетия 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Магаданская область 2
- Орловская область 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Алтай 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 143 002 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 382 человека
- Москва 6835
- Московская область 1759
- Санкт-Петербург 975
- Нижегородская область 417
- Свердловская область 402
- Воронежская область 349
- Пермский край 299
- Республика Бурятия 294
- Брянская область 249
- Владимирская область 232
- Забайкальский край 203
- Омская область 200
- Самарская область 174
- Хабаровский край 173
- Кемеровская область 168
- Тюменская область 166
- Архангельская область 162
- Калининградская область 160
- Вологодская область 157
- Республика Дагестан 154
- Республика Крым 153
- Приморский край 146
- Курская область 145
- Республика Карелия 139
- Ульяновская область 128
- Ростовская область 121
- Красноярский край 120
- Саратовская область 119
- Республика Коми 117
- Челябинская область 111
- Оренбургская область 105
- Рязанская область 99
- Волгоградская область 99
- Кировская область 97
- Смоленская область 96
- Ямало-Ненецкий автономный округ 91
- Тверская область 89
- Республика Саха (Якутия) 89
- Ярославская область 87
- Тамбовская область 85
- Калужская область 81
- Севастополь 80
- Орловская область 79
- Иркутская область 77
- Ивановская область 76
- Ханты-Мансийский автономный округ 75
- Новгородская область 73
- Ленинградская область 67
- Мурманская область 62
- Сахалинская область 59
- Тульская область 57
- Астраханская область 56
- Курганская область 54
- Новосибирская область 52
- Краснодарский край 51
- Республика Чувашия 51
- Алтайский край 46
- Амурская область 44
- Удмуртская Республика 43
- Республика Тыва 42
- Ставропольский край 41
- Республика Мордовия 40
- Республика Башкортостан 30
- Республика Марий Эл 30
- Белгородская область 27
- Костромская область 22
- Липецкая область 22
- Республика Адыгея 22
- Республика Ингушетия 22
- Республика Калмыкия 19
- Республика Алтай 19
- Томская область 19
- Чеченская Республика 15
- Республика Северная Осетия - Алания 13
- Камчатский край 12
- Кабардино-Балкарская Республика 11
- Пензенская область 11
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Магаданская область 4
- Республика Хакасия 3
- Еврейская автономная область 3
- Республика Татарстан 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 200 219.