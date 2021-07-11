В России за сутки подтверждено 25033 случая COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 25033 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам

1 Москва 5410

2 Московская область 2511

3 Санкт-Петербург 2007

4 Нижегородская область 525

5 Воронежская область 430

6 Свердловская область 425

7 Красноярский край 408

8 Республика Крым 368

9 Иркутская область 361

10 Пермский край 357

11 Хабаровский край 336

12 Брянская область 330

13 Омская область 330

14 Забайкальский край 329

15 Ростовская область 316

16 Республика Коми 289

17 Самарская область 281

18 Республика Бурятия 275

19 Оренбургская область 273

20 Челябинская область 263

21 Мурманская область 259

22 Волгоградская область 259

23 Тверская область 256

24 Приморский край 253

25 Смоленская область 250

26 Алтайский край 247

27 Владимирская область 246

28 Ленинградская область 246

29 Тюменская область 236

30 Архангельская область 229

31 Калининградская область 220

32 Краснодарский край 220

33 Вологодская область 219

34 Астраханская область 215

35 Саратовская область 214

36 Ульяновская область 211

37 Республика Башкортостан 208

38 Пензенская область 205

39 Ярославская область 204

40 Ставропольский край 204

41 Республика Карелия 196

42 Республика Дагестан 191

43 Кемеровская область 189

44 Липецкая область 188

45 Курская область 185

46 Новосибирская область 179

47 Ханты-Мансийский автономный округ 175

48 Республика Хакасия 171

49 Тульская область 155

50 Новгородская область 145

51 Псковская область 140

52 Рязанская область 138

53 Удмуртская Республика 137

54 Республика Тыва 135

55 Костромская область 125

56 Севастополь 121

57 Калужская область 119

58 Белгородская область 115

59 Ямало-Ненецкий автономный округ 111

60 Амурская область 109

61 Курганская область 108

62 Кировская область 108

63 Ивановская область 102

64 Тамбовская область 96

65 Республика Калмыкия 95

66 Республика Саха (Якутия) 94

67 Орловская область 91

68 Чеченская Республика 91

69 Сахалинская область 87

70 Томская область 74

71 Кабардино-Балкарская Республика 62

72 Республика Алтай 60

73 Республика Чувашия 59

74 Республика Марий Эл 57

75 Республика Мордовия 57

76 Республика Татарстан 51

77 Камчатский край 47

78 Карачаево-Черкесская Республика 47

79 Республика Ингушетия 45

80 Республика Северная Осетия-Алания 42

81 Республика Адыгея 39

82 Еврейская автономная область 29

83 Магаданская область 20

84 Ненецкий автономный округ 16

85 Чукотский автономный округ 7

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 783 333 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

1. Томская область, Республика Чувашия 0,21%

2. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан 0,22%

3. Кировская область 0,23%

За последние сутки подтверждено 749 смертей

Москва 110

Санкт-Петербург 103

Нижегородская область 29

Иркутская область 29

Краснодарский край 21

Пензенская область 21

Ростовская область 20

Московская область 19

Республика Бурятия 19

Свердловская область 16

Рязанская область 15

Саратовская область 15

Ленинградская область 12

Челябинская область 12

Алтайский край 12

Брянская область 11

Вологодская область 11

Пермский край 11

Тюменская область 10

Красноярский край 10

Самарская область 9

Ульяновская область 9

Тверская область 8

Мурманская область 8

Республика Крым 8

Новосибирская область 8

Воронежская область 7

Смоленская область 7

Республика Коми 7

Волгоградская область 7

Ставропольский край 7

Забайкальский край 7

Тульская область 6

Чеченская Республика 6

Республика Чувашия 6

Кемеровская область 6

Томская область 6

Курская область 5

Липецкая область 5

Ярославская область 5

Калининградская область 5

Псковская область 5

Астраханская область 5

Республика Дагестан 5

Республика Татарстан 5

Удмуртская Республика 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Приморский край 5

Хабаровский край 5

Калужская область 4

Республика Башкортостан 4

Белгородская область 3

Костромская область 3

Тамбовская область 3

Архангельская область 3

Республика Адыгея 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Оренбургская область 3

Республика Хакасия 3

Омская область 3

Республика Саха (Якутия) 3

Владимирская область 2

Ивановская область 2

Республика Карелия 2

Республика Калмыкия 2

Севастополь 2

Республика Ингушетия 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Мордовия 2

Магаданская область 2

Орловская область 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Алтай 1

Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 143 002 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 382 человека

Москва 6835

Московская область 1759

Санкт-Петербург 975

Нижегородская область 417

Свердловская область 402

Воронежская область 349

Пермский край 299

Республика Бурятия 294

Брянская область 249

Владимирская область 232

Забайкальский край 203

Омская область 200

Самарская область 174

Хабаровский край 173

Кемеровская область 168

Тюменская область 166

Архангельская область 162

Калининградская область 160

Вологодская область 157

Республика Дагестан 154

Республика Крым 153

Приморский край 146

Курская область 145

Республика Карелия 139

Ульяновская область 128

Ростовская область 121

Красноярский край 120

Саратовская область 119

Республика Коми 117

Челябинская область 111

Оренбургская область 105

Рязанская область 99

Волгоградская область 99

Кировская область 97

Смоленская область 96

Ямало-Ненецкий автономный округ 91

Тверская область 89

Республика Саха (Якутия) 89

Ярославская область 87

Тамбовская область 85

Калужская область 81

Севастополь 80

Орловская область 79

Иркутская область 77

Ивановская область 76

Ханты-Мансийский автономный округ 75

Новгородская область 73

Ленинградская область 67

Мурманская область 62

Сахалинская область 59

Тульская область 57

Астраханская область 56

Курганская область 54

Новосибирская область 52

Краснодарский край 51

Республика Чувашия 51

Алтайский край 46

Амурская область 44

Удмуртская Республика 43

Республика Тыва 42

Ставропольский край 41

Республика Мордовия 40

Республика Башкортостан 30

Республика Марий Эл 30

Белгородская область 27

Костромская область 22

Липецкая область 22

Республика Адыгея 22

Республика Ингушетия 22

Республика Калмыкия 19

Республика Алтай 19

Томская область 19

Чеченская Республика 15

Республика Северная Осетия - Алания 13

Камчатский край 12

Кабардино-Балкарская Республика 11

Пензенская область 11

Карачаево-Черкесская Республика 7

Магаданская область 4

Республика Хакасия 3

Еврейская автономная область 3

Республика Татарстан 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 200 219.