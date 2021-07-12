Бронетанковый зоопарк: Польша хочет принять на вооружение Abrams

Польские военные решили принять на вооружение третий тип основных боевых танков - Abrams американского производства.

Как сообщает издание Gazeta.pl, в настоящее время ведутся переговоры о поставках двух с половиной сотен единиц. Сумма сделки составит от 2,9 до 5,5 млрд долларов.

Эта техника присоединится к уже имеющимся в войсках бывшим германским Leopard 2, выпускавшимся еще по советской лицензии T-72M1 и их местной модернизации PT-91.

Танки будут в самой продвинутой версии - с комплексом разработанной в Израиле активной защиты Trophy.

M1A2 SEPv3 оснастят четыре батальона, еще десять будут использованы для учебных целей.

Вместе с ними планируется приобрести инженерные машины, в том числе выполненные на их базе мостоукладчики, а также учебные тренажеры, различную амуницию, боеприпасы, запчасти и др.

Как справедливо отмечается в публикации, применение абсолютно нового типа машин существенно осложнит их эксплуатацию. Например, американцы не используют метрическую систему, у них в ходу дюймы, футы и галлоны. Вместо классического дизельного двигателя применена сложная и капризная газовая турбина, потребляющая большее количество дорогого топлива.

Эксперты уверены, что покупка M1 Abrams неминуемо приведет к полному уничтожению задействованных в производстве танков польских предприятий, так как американцы не собираются передавать технологии и, в лучшем случае, создадут лишь ремонтный завод.