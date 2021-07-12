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12.07.2021 14:11
Рубрика: В мире

Лавров: Судан готовится ратифицировать соглашение о создании базы ВМФ РФ

Текст: Юрий Когалов

Судан готовится к процессу ратификации соглашения с Россией о создании на своей территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Судана Мариям аль-Махди.

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Как отметил глава МИД РФ, российская сторона начала процесс ратификации, он будет завершен, когда парламент вернется с каникул. "Видимо, это будет уже новый состав Государственной думы", - добавил Лавров.

"В Судане также готовят начало процесса ратификации. И он будет осуществлен в соответствии с теми процедурами, которые для этой цели существуют в суданском парламенте", - поделился министр информацией, полученной от аль-Махди.

Та, в свою очередь, обратила внимание, что упомянутое соглашение было подписано прежним правительством Судана. "Сейчас у нас правительство, которое подотчетно новым законодательным механизмам и в их рамках данный документ и будет обсуждаться в соответствии с имеющимися процедурами", - пояснила глава МИД Судана, добавив, что будут учтены последствия этого договора для "двусторонних отношений, блага самого Судана и стратегических целей, которые преследует Россия".

В мире Африка Судан Правительство МИД

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