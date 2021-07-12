Минобороны ФРГ сообщило об отмене встречи с Зеленским

В Берлине отменилась запланированная на 12 июля встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом заявил на брифинге представитель немецкого ведомства. Причины отмены встречи он уточнять не стал.

"Дополнительными данными я не располагаю", - заявил представитель министерства обороны.

Отметим, что в ходе переговоров стороны планировали обсудить ситуацию в Донбассе.

Между тем Зеленский провел переговоры с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Во время встречи речь шла о пандемии коронавируса, ходе вакцинации в обеих странах, а также о реформах на Украине.