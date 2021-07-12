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12.07.2021 18:11
Рубрика: Легковые авто

Mitsubishi обновила кроссовер Outlander для России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Компания Mitsubishi объявила о том, что начинает продажи в России Outlander 2021 модельного года. Как это часто бывает, автомобиль подорожал. Теперь кроссовер можно купить от 1 889 000 рублей, что на 30 тысяч рублей больше цены за базовую версию 2020 года. За топовую комплектацию модели нужно отдать 2 659 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi
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Обновленный Outlander можно узнать по черной хромированной решетке радиатора, накладкам на противотуманные фары, спойлеру на крышке багажника, а также черным рейлингам на крыше и колесным дискам с иным оформлением.

В салоне автомобиля изменилась обшивка сидений. Теперь в комплектациях Instyle и Ultimate сидения будут выполнены из комбинированного материла, практичного в эксплуатации (материал с фактурой замши и боковины из искусственной кожи).

Обновилась и мультимедийная система в самых популярных в России комплектациях Outlander. Переднеприводные и полноприводные версии Intense+, а также Instyle c 8-дюймовым экраном теперь оснащены "Яндекс.Навигатором". Возможности мультимедийной системы расширились

К уже имеющимся навигатору с голосовым ассистентом Алиса, стриминговому сервису "Яндекс.Музыка", бесконтактной оплате топлива из автомобиля и интернет-браузеру добавились ещё музыка и ТВ от одного из ведущих российских операторов связи. Плюс появилась возможность воспроизведения видео с USB-носителя.

Кроссовер по-прежнему предлагается с бензиновыми моторами мощностью 146 и 167 л.с., сагрегатированными с CVT. Привод - передний или полный.

В феврале 2021 года было представлено новое поколение Outlander - автомобиль появится в России не ранее 2022 года.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
#Mitsubishi