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12 июля 2021 г.

Указ губернатора Нижегородской области от 9 июля 2021 года № 101 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Дата подписания 9 июля 2021 г.
Опубликован 12 июля 2021 г.
Вступает в силу 9 июля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности"

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. В пункте 4.1:

1.1. Подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения):

обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации;

в целях оперативного прохождения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации обеспечить заполнение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru) анкеты для прибывающего в Российскую Федерацию в электронном виде "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию" (https://www.gosuslugi.ru/394604) до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс);

в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания);

при наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется;

сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале государственных услуг путем заполнения форму "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1);

сведения о перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции размещаются в электронном виде на ЕГПУ на основании сведений, полученных из единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения;

в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.";

1.2. Подпункт "в" дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Граждане государств-членов Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан с 10 июля 2021 г., а граждане Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Туркменистана - с 1 сентября 2021 г. при пересечении Государственной границы Российской Федерации подтверждают наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного не ранее, чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".".

2. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Установить, что работникам медицинских организаций, волонтерам, сотрудникам управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, зарегистрированным в установленном порядке по месту жительства (пребывания) на территории Нижегородской области, участвующим в обеспечении режима повышенной готовности и проведении противоэпидемиологических мероприятий, задействованным в работе с лицами из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), предоставляется право бесплатного проезда в общественном транспорте в установленном порядке.".

3. Абзац третий пункта 18.1 после слов "в организациях" дополнить словами "(структурных подразделениях)".

4. Дополнить пунктом 18.4 следующего содержания:

"18.4. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области, указанным в пункте 1 постановления Главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20 июня 2021 г. № 4091 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", размещать в личном кабинете на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") сведения о количестве работников, сделавших профилактические прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о количестве работников, имеющих противопоказания, о количестве работников с наличием иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении исследования, по форме, содержащейся на портале, еженедельно начиная с 12 июля 2021 г., а также обеспечивать еженедельную актуализацию соответствующих сведений.".

5. В пункте 20:

слова "для несовершеннолетних лиц результаты экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия не более 3 дней)" заменить словами "отрицательные результаты экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2, полученные от лаборатории, допущенной к проведению исследований на новую коронавирусную инфекцию (срок действия не более 3 дней)";

после слов "(срок действия не более 60 дней);" дополнить словами "сертификат об иммунизации;".

6. В абзаце втором подпункта "а" пункта 21:

слова "для несовершеннолетних лиц результаты экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия не более 3 дней)" заменить словами "отрицательные результаты экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2, полученные от лаборатории, допущенной к проведению исследований на новую коронавирусную инфекцию (срок действия не более 3 дней)";

после слов "(срок действия не более 60 дней);" дополнить словами "сертификат об иммунизации;".

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Действие пункта 2 настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 3 июля 2021 г.

Губернатор Г.С.Никитин



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