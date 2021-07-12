Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
12.07.2021 16:08
Рубрика: Легковые авто

Новый Toyota Land Cruiser 300 получил первый тюнинг-кит

Текст: Константин Руссов

Toyota Land Cruiser 300 обзавёлся тюнинг-комплектом от компании Modelista. В ателье рассудили, что сильное вмешательство в дизайн внедорожника будет неоправдано.

Фото: www.instagram.com/cars_secrets/
Самый дешевый "рамник" Toyota Fortuner получит новую версию

Новый тюнинг-комплект изменил внешность LC300 лишь точечно: передний бампер получил другую нижнюю часть и увеличенные воздухозаборники, а сзади появился псевдодиффузор. Дополняют обвес 21-дюймовые колёсные диски с шестью спицами, доступно два цветовых решения: чёрный глянец или матовый чёрный.

Вероятно, в будущем Modelista расширит список аксессуаров для "трёхсотого" за счёт порогов, спойлера, интерьерных решений. По крайней мере, они предлагались для прошлой генерации внедорожника.

Премьера нового LC 300 состоялась в начале июня, старт приёма заказов в России стартовал 1 июля: цена на модель стартует от 5 613 000 рублей.

Во всех комплектациях Toyota Land Cruiser 300 оснащён 415-сильным твинтурбированным бензиновым V6 и 10-ступенчатой АКП, количество блокировок в системе полного привода зависит от версии исполнения.

#Toyota