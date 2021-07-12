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12.07.2021,  
12:01
Текст:  Антон Валагин

Новый турецкий дрон совершил первый полет с бомбой

Корпорация Baykar Technologies опубликовала видео дальнего испытательного полета дрона Acinci с боевой нагрузкой. Дрон провел в воздухе более 13 часов с подвешенным под фюзеляжем массогабаритным макетом проникающей бомбы NEB весом 1,3 тонны.

Фото: Виталий Невар / ТАСС
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Взлетная масса аппарата составила немногим более шести тонн, Acinci поднялся на высоту девять километров, испытания признаны успешными. Ранее новый турецкий дрон установил национальный рекорд продолжительности полета - он провел в воздухе более суток, - и отстрелялся по целям на земле управляемыми ракетами из разработанного специально для него семейства.

Всего Acinci совершил 874 вылета.

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