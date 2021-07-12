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От COVID-19 умер актер из "Ноги" и "Лунного папы" Шерали Абдулкайсов

Новости
    12.07.2021, 14:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, таджикский актер театра и кино Шерали Абдулкайсов скончался в больнице в Душанбе в возрасте семидесяти лет. Об этом сообщает "Азия-Плюс" со ссылкой на родственников Народного артиста Таджикистана.

Как уточнено, актер заразился коронавирусом и был госпитализирован в национальный медицинский центр "Шифобахш", где находился в реанимации.

Шерали Абдулкайсов родился 15 апреля 1951 года в селе Дерзуд Рушанского района. В 1973-м окончил Душанбинский педагогический университет по специальности "искусство и актерское мастерство". После работал в Государственном академическом драматическом театр имени Лохути - до своего последнего дня. С 90-х Абулкайсов был заведующим актерским факультетом в Институте искусств имени Турсунзаде.

На экранах - с конца 70-х: "Юности первое утро", немой пастух Нарули в "Талом снеге звон ручья", "Пришелец", "Время желтой травы", "Нога" с Охлобыстиным, "Лунный папа" с Хаматовой, другие.

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