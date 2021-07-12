Почему не утихают споры вокруг человека, которому по всей Сибири установлены памятники

Имя легендарного атамана Ермака, "колумба Руси, проложившего дорогу в Сибирь", неожиданно стало предметом жарких дискуссий. И не только потому, что в этом году исполняется 440 лет его знаменитому походу. Ермака включили в список исторических деятелей, которые конкурировали за присвоение их имен одному из сибирских аэропортов. И это вызвало бурную полемику в социальных сетях: а та ли это фигура для увековечивания?

Ермак проиграл. В ходе интернет-голосования подавляющее большинство голосов получил Семен Ремезов - прославленный первостроитель Тобольского кремля, картограф, архитектор, историк, художник. А вопросы о Ермаке - "жестоком колонизаторе", "завоевателе", как именовали его иные "эксперты", - не получили квалифицированных ответов.

Это и попытались сделать участники "круглого стола" "Российской газеты" и "Родины": доктора исторических наук Александр Вычугжанин и Наталья Матвеева; кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Николай Никитин; ведущий сотрудник экспертного научного центра противодействия идеологии экстремизма и терроризма, доктор исторических наук Александр Ярков; завкафедрой археологии, истории древнего мира и средних веков Тюменского госуниверситета, доктор исторических наук Александр Еманов.

Предлагаем краткую стенограмму состоявшегося обсуждения.

В. Суриков. Покорение Сибири Ермаком. 1890-е годы. Изображен решающий бой казаков с многочисленным войском Кучума в окрестностях Искера.

Ермак - кровопийца или незаурядный дипломат?

Николай Никитин: Еще в 1555 году в Москве послы Едигера, правителя Сибирского юрта, передали Ивану Грозному просьбу о покровительстве. После переговоров к титулам русского царя прибавился еще один - "всея Сибирския земли повелитель". Но через 8 лет братья Ахмад-Гирей и Кучум при прямой поддержке Бухары захватили юрт. Едигер и его брат Бекбулат были убиты, а в 1569-м Кучум, потомок Чингисхана, стал единоличным правителем Сибирского ханства. Он разорвал вассальные отношения с Москвой, когда она была сожжена в ходе очередного крымского набега, приказал убить царского посла.

Затем начались опустошительные набеги кучумлян, их вассалов и союзников на русские уральские поселения по Чусовой, Сылве, Косьве, Каме. Их было совершено с 1572 по 1582 год не менее пяти. Подвергалась осаде Чердынь - главный город Пермского края, а Соликамск был захвачен, сожжен, почти все его жители вырезаны. Изрядно пострадали владения купцов и солепромышленников Строгановых. Как они горестно сообщали царю, приходящие к ним "украдом" люди "лошадей, коровы отганивают, и людей побивают, и промысл у них в слободах отняли, и соли варити не дадут". Тогда-то Строгановы для защиты своих земель и решили пригласить волжских казаков.

Был ли Ермак злодеем-кровопийцей, каковым его нередко представляют противники всяких памятных знаков в честь его? Воевали казаки в соответствии с нравами сурового XVI века, но, смею уверить, в жестокости ни в коей мере не превосходили кучумлян. Сам Ермак проявил себя человеком государственного мышления, незаурядным дипломатом, демонстрировал благородство и гуманное отношение к побежденным. Быстро нашел себе союзников среди недовольного Кучумом местного населения - предков нынешних хантов, манси и сибирских татар. Освободил от уплаты ясака впавшее в нищету племя туралинцев, принял "с честью" плененного "царевича" Маметкула, хотя тот погубил немало русских людей.

Александр Вычугжанин: Исторической точности ради надо напомнить, что задолго до Ермака обширная территория, географически она во многом совпадает с современной Тюменской областью (с северными районами), фактически стала составной частью Российского государства. В 1483 году отряды князя Федора Курбского Черного и воеводы Ивана Салтык-Травина совершили речной рейд по Тавде, Тоболу и Оби. Скоро Иван III принял сибирских послов - с дарами и просьбой о покровительстве, к титулам царя прибавилось: "Великий князь Югорский, князь Кондинский и Обдорский". "Присягнул" ему в последующем и хан Едигер, объединивший на этих землях несколько княжеств.

Ну а пришедший с Востока Кучум, суровыми методами обращавший аборигенов в мусульманскую веру, нарушил все обязательства, пошел войной на Урал. Военный поход в Сибирь для обуздания коварного агрессора стал неизбежным. В последующем Кучуму давали шанс - предлагали стать в регионе лояльным царю наместником, но он отказался. Кучум потерпел поражение в том числе и потому, что в глазах многих сибиряков он предстал жестокосердным правителем.

Была, на мой взгляд, одержана и дипломатическая победа, ведь часть ханской знати встала на сторону московского царя. В свою очередь вводимые центральной властью правила жизни и хозяйствования вполне устроили подавляющее большинство коренных жителей Сибири. Они оставались хозяевами земли, отдавая их под покосы и пашню переселенцам с западных районов страны. Любопытно, что демократ Александр Герцен и его соратники называли колонизацию Сибири "вольно-народной".

С. Ростворовский. Посланники от Ермака на красном крыльце перед Иваном Грозным. 1884 г.

Александр Ярков: Огромную территорию Западной Сибири заселяли в то время, по грубым прикидкам, около 100 тысяч человек. Они представляли различные этносы, разные культуры, верования, включая архаичные. Нельзя поход Ермака приравнивать к религиозным войнам - шла борьба за право управлять территорией. (К слову, до прихода казаков Кучум в схватке за власть с сибирским правителем Едигером убил его - считай, единоверца).

Две противостоящие стороны являли собой в некотором роде многонациональные силы. В дружине Ермака были, к примеру, и служивые татары - бывшие поданные Казанского ханства, а еще "немцы", "черкасы", "литва". Четыре столетия назад патриарх Руси повелел с сибирскими народами жить дружно. И да, в целом здесь установились мир, партнерские отношения. Политику властей по отношению к мусульманам можно охарактеризовать как протекционистскую. О насилии, жестокости к коренному, аборигенному населению и речи быть не может - солидный прирост его численности свидетельствует об обратном.

Волнения, восстания тут периодически вспыхивали, как и в других частях страны. Вспомним Пугачева, Разина. Или самое мощное из полусотни народных восстаний в большевистской России - западносибирское, столетие которого мы сейчас вспоминаем. Всюду причиной служило в первую очередь чинимое властями экономическое притеснение больших групп населения, однако - без его раскола по национальному или религиозному признаку. Сибирь, территория которой увеличилась за столетие вчетверо после Ермака, стала неотъемлемой частью большой страны. Поражаюсь как минимум странным призывам отдельных граждан "восстановить сибирскую государственность" и хочу спросить: "О какой такой государственности говорите и от чьего имени?"

Вместе с тем продолжаю настаивать на том, что Ермак и Кучум - в историческом контексте средневековой Западной Сибири - фигуры настолько сложные, насколько и равнозначные. Неразумно сталкивать их лбами, невольно возрождая некое настроение противостояния.

Схема похода Ермака.

Как изменилась Сибирь после похода Ермака?

Николай Никитин: Что стало бы с Западной Сибирью, останься она под Кучумом? Думаю, в лучшем случае ее ждала бы участь Хивинского или Кокандского ханства, которые, наживаясь на работорговле и контроле за торговыми путями, даже в конце XIX века являли собой заповедник экономической, социальной, культурной и политической отсталости.

Ну а что происходило на "покоренной территории"? Численность сибирских татар неуклонно росла. Если на рубеже XVI и XVII веков она составляла примерно 15-20 тысяч человек, то в 1897 году - почти 57, в 1939-м - около 80, а по переписи 2010 года - 190 тысяч (всего же татар в Западной Сибири вместе с переселившимися из европейской части страны - более полумиллиона). Бывшие подданные Кучума после постройки за Уралом первых русских городов стали охотно пополнять их гарнизоны. Появилась особая категория ратных людей - "юртовские служилые татары". Они сохраняли мусульманскую веру и родовые земельные владения. При этом рубежи государства Российского служилые татары защищали порой более ревностно, чем русские казаки и стрельцы, упрекая тех в недостаточном радении "великому государю". Не занятые военной службой в массе своей тоже отнюдь не бедствовали и в обеспечении землей, как правило, находились в более выгодном положении, чем русские поселенцы.

Александр Еманов: Обращусь к нашему коллективному труду - недавно изданной Тюменским университетом книге "Повесть о городах Таре и Тюмени". Это средневековая рукопись, содержащая потрясающе интересные сведения о русской Тюмени спустя полвека после "явления Ермака", с подробными научными комментариями. Представьте себе, населения там было больше, чем в Великом Новгороде, Нижнем Новгороде или Владимире. Тюменцы, они называли себя "гражанами" (синонимичное - "граждане"), являли собой своеобразную сборную команду выходцев из полутора десятков городов - от Бухары и Самарканда до Москвы и Пинеги, от Пелыма до Черкасс. Тюмень помогала в строительстве и воинской охране других сибирских городов, отряжая туда людей. К примеру, Красного Яра (Красноярска), Тары, Кузнецка (Новокузнецка), Томска.

Налицо была национальная многоликость: вместе проживали угры, зыряне, "литва" - представители западных, прибалтийских территорий, собственно европейцы - греки, немцы, итальянцы. И, разумеется, сибирские татары, бухарцы - выходцы из Бухарского ханства. Иноверцы, кстати сказать, волей центральной власти были освобождены от налогов. Само собой, мечеть имелась. Следует сказать и о разнообразии ремесел. Были развиты производства изделий из металла, дерева, кожи, меха и волокон. Десятая часть горожан - пашенные крестьяне. Торговлей же занимались в той или иной мере едва ли не все взрослые тюменцы.

Прошло всего-навсего полвека после вхождения Ермака в Сибирь - и во вчерашней глуши сформировался впечатляющий нас мир. Появилось городское сообщество, для которого прежде всего были ценны домашний очаг, благополучие семьи и всего поселения. Уровень свобод был небывалый, определенно превосходил Москву и способствовал сплочению людей разных социальных слоев, этносов, религий перед лицом опасности. Спустя полвека после основания Тюмени большой отряд монголов напал на нее, разорив окрестные деревни, разрушив Бухарскую слободу, спалив ряд строений. Но атака была отражена.

Сибирь вступила в новую эру.

Что мы знаем о Ермаке достоверно?

Наталья Матвеева: Безусловно, Ермак сыграл выдающуюся роль в истории нашей страны, только, вот незадача, мы о нем мало что знаем. Все известные изображения атамана - плод фантазии художников. Не знаем, как выглядел, где родился. Установлено место его гибели, да невозможно обнаружить захоронение, даже если оно сохранилось. Ведь останки не с кем и не с чем идентифицировать: кто родственники - неведомо, о вероятных отличительных знаках на доспехах фантазировать не будем. И, к еще большему огорчению для ученых, нет таких документальных свидетельств о собственно походе, в достоверности которых можно было бы не сомневаться.

Ориентиром для всех исследователей служат летописи. Однако написаны они намного-намного позже описываемых событий, информационно скудны и подчас противоречивы, детализацией, четкостью хронологии не отличаются. Авторы, что называется, творчески осмысливают произошедшее. Я бы назвала летописи историческими очерками, воспоминаниями.

Вызывают споры маршруты движения отряда, его численность, варьирующаяся от нескольких сотен человек до нескольких тысяч, продолжительность похода от пермского городка Чусового до столицы Сибирского ханства. Принято считать, что он был мучительно долгим, сопровождался зимовками. Я же разделяю вывод, к которому в свое время пришел авторитетный отечественный историк Руслан Скрынников: поход был молниеносным, занял считаные месяцы лета и осени 1581-1582 годов. Вспомним, что тогда Новый год наступал 1 сентября! Отсюда, в частности, путаница в головах.

По всей видимости, только археологические изыскания могут подтвердить или опровергнуть изложенные в летописях сведения. Внимание, в частности, привлек городок Карачин, лежащий в 16 верстах от устья Тобола рядом с озером Карачи-Куль. Согласно одной летописи, а также преданиям местных жителей, в ходе похода казаки зазимовали на острове в петле реки. На его незатопляемых участках сначала совершили раскопки наши коллеги из Екатеринбурга, а мы, тюменцы, продолжили. Нашлось немало свидетельств о пребывании здесь группы вооруженных людей: россыпи свинцовых пуль, пара сравнительно просторных и вместе с тем неспособных вместить значительное количество людей земляночных срубов, обломки ножей, бронзовых крестов, унавоженная земля.

Увы, проведенный за рубежом возрастной анализ древесины не подтвердил наших взволнованных ожиданий. Она - из семнадцатого века. Похоже, малое казачье формирование здесь размещалось, но - в постермаковский период.

В ХХ веке раскопки в Искере, столице Сибирского ханства, от которой остался клочок земли (Иртыш смыл останки города), шли неоднократно, и они-то, конечно, подтвердили присутствие здесь в XVI столетии людей Ермака. Что касается Чинги-Туры, то культурный слой средневекового города еще достаточно сохранился, однако потерял статус охранной территории, раскопкам не подлежит, о чем приходится лишь горько сожалеть.

Обложка книги "Повесть о городах Таре и Тюмени" (Тюменский госуниверситет, 2021 г.).

Александр Еманов: Как верно заметила Наталья Петровна, облик Ермака не дошел до нас из далекого прошлого. Добавлю, что иностранные рисовальщики былинного героя Руси изображали в доспехах европейского конкистадора - завоевателя Нового Света в эпоху колонизации Америки. Такой образ был им понятен, только Ермак ему ничуть не соответствует. Сибирь примкнула к России без кровавых потрясений, насилия. Военные схватки с Кучумом - это одно, а процесс присоединения, объединения - нечто другое.

Да, и стоит, наверное, напомнить, как произошло взятие Искера - без штурма. Казаки близ города устроили продолжительный молебен в честь святого Дмитрия Солунского - был как раз день его памяти. Жители Искера наблюдали за ними, раздумывая. И решили открыть "чужакам" двери. Они сделали свой выбор.

Первый в России памятник Ермаку открыт в Тобольске в августе 1838 года. Фото: Анатолий Меньшиков

ПЬЕДЕСТАЛЫ

На знаменитом памятнике "Тысячелетие России", открытом в Великом Новгороде в 1862 году, увековечены 129 исторических личностей. Среди них и атаман Ермак.

На территории РФ насчитывается полтора десятка памятников Ермаку и памятных знаков в его честь. Первенство за монументом, изготовленным по проекту академика Брюллова и водруженным в Тобольске на мысу Чукман в 1839 году.

В 1904 году четырехметровый бронзовый Ермак установлен на массивном гранитном основании в Новочеркасске, столице донского казачества.

В историческом сердце Тюмени стоит памятный крест атаману и сотоварищам.

В Сургуте перед входом в гостиницу постояльцев встречает бронзовая фигура Ермака, а в Салехарде посетителей музея "Обдорский острог" - скульптурная композиция.

В Омске бюст Ермаку открыли в 2016 году на берегу Иртыша. Через три года во втором по численности городе Омской области - Таре - появился уже внушительный памятник.

Нельзя не упомянуть о знаменитой скульптуре Ермака академика Императорской академии художеств Пармена Забелло. С его бронзовой модели, созданной около полутора веков назад, на южноуральском Каслинском заводе отлиты многие тысячи чугунных изваяний "покорителя Сибири".

Гибель Ермака. Кунгурская летопись.

СЛОВАРЬ "РОДИНЫ"

Кучум - сибирский хан, потомок Чингисхана из династии Шибанидов. Пришел с войском в Сибирь в 1556 году из Бухарского царства (государства, существовавшего с 1500 по 1785 год в Центральной Азии на территории современных Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Казахстана, Афганистана, Киргизии, Ирана, Китая). Погиб насильственной смертью предположительно в 1601 году.

Искер (Кашлык) - столица Сибирского ханства конца XV - начала XVI века, находилась на правом берегу Иртыша в 17 километрах выше современного Тобольска. Впервые город упомянут в 1367 году на карте братьев Франциска и Доминика Пиццигани, где изображен под названием Sebur.