Белгородцев предупредили о 37-градусной жаре

В ГУ МЧС по Белгородской области объявили штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды на территории региона.

Как сообщили в ведомстве со ссылкой на Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня с 15 до 18 часов местами по области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 35-37 градусов.

В ГУ МЧС напомнили, что в связи с этим растет вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, гибели людей на воде и природных пожаров.

Белгородцам посоветовали по возможности не выходить на солнце, а если это все же приходится делать, взять с собой воду, одеться в светлое и "дышащее" и внимательно наблюдать за своим самочувствием.