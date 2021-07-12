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12.07.2021 12:44
Рубрика: Общество

Белгородцев предупредили о 37-градусной жаре

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

В ГУ МЧС по Белгородской области объявили штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды на территории региона.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
В Гидрометцентре предупредили о риске "теплового стресса"

Как сообщили в ведомстве со ссылкой на Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня с 15 до 18 часов местами по области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 35-37 градусов.

В ГУ МЧС напомнили, что в связи с этим растет вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, гибели людей на воде и природных пожаров.

Белгородцам посоветовали по возможности не выходить на солнце, а если это все же приходится делать, взять с собой воду, одеться в светлое и "дышащее" и внимательно наблюдать за своим самочувствием.

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