Оперштаб: В Москве выявлено 5403 новых случая COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 5403 новых случая заражения COVID-19. За сутки госпитализированы 1472 человека. На ИВЛ находятся 639 человек.

Выздоровели еще 7096 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 1 235 697. В столице скончались 107 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, павильоне "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте.