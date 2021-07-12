Под Тверью катер наехал на купающегося подростка

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования подростка винтом катера во время его купания в Волге.

По информации Следственного комитета РФ, инцидент произошел вечером 11 июля в акватории Волги близ поселка Элеватор.

- Два мальчика переплывали реку. Увидев приближение маломерного судна, один из подростков нырнул под воду, однако в результате нарушения неустановленным лицом правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта был травмирован винтом, - сообщили в СК РФ.

Подросток 2005 года рождения получил резаные раны. Он госпитализирован, угрозы его жизни и здоровью нет. Судно с места происшествия скрылось, личность человека, им управлявшего, сейчас устанавливается.

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном) и статьи 125 УК РФ (оставление в опасности).