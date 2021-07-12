В Бурятии сняли режим всеобщей самоизоляции

В Республике Бурятия закончился двухнедельный локдаун. Режим всеобщей самоизоляции, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, отменили на всей территории региона. Одобрили такие действия и в отношении Кабанского района, где ранее ограничения собирались продлить до 18 июля.

Решение о снятии режима самоизоляции в районе приняли на заседании оперштаба по коронавирусу в понедельник благодаря улучшению эпидемиологической ситуации.

- Однако контрольные мероприятия в районе продолжатся в усиленном режиме, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Так, работают посты контроля передвижения к местам массового отдыха на побережье озера Байкал.

Напомним, что, несмотря на снятие режима всеобщей самоизоляции, по всей Бурятии продолжает действовать ряд ограничений из-за COVID-19. Среди них требование по соблюдению масочного режима. Предприятия общепита работают только до 22:00. Запрещено проведений массовых мероприятий. Закрыты детские развлекательные центры, кинотеатры и театры. Государственные услуги оказываются только в электронном формате. Беременные женщины должны перейти на дистанционную работу. Дети до 14 лет не могут ходить по улицам без взрослых.