В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

В Татарстане на 13 июля объявлено штормовое предупреждение в связи с вероятностью гроз, сильного дождя и града.

Как сообщили в Гидрометцентре республики, местами ожидается шквалистый ветер до 24 метров в секунду. Неблагоприятные погодные явления возможны в период с 13 до 22 часов.

По данным синоптиков, температура воздуха во вторник составит 26-31 градус днем, ночью - 11-16 градусов.

В ближайшие дни на территории республики сохранится теплая и при этом неустойчивая воздушная масса, температура воздуха останется на уровне 25-30 градусов тепла днем, и 14-19 градусов ночью. Локально ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные. При грозах ветер будет усиливаться до 15-22 метров в секунду.