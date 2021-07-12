На Алтае тракторист устроил стрельбу после конфликта в кафе

В Алтайском крае задержали 23-летнего парня, который из-за пьяной ссоры в кафе начал стрелять по обидчикам. В результате двое молодых людей, один из которых несовершеннолетний, оказались в больнице.

- ЧП произошло ночью 11 июля в Ребрихинском районе, - рассказала помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова. - В одном из ребрихинских кафе у задержанного произошла ссора с группой незнакомых ему молодых людей. После чего он съездил домой, взял ружье и стал искать обидчиков. А когда на улице встретил компанию молодых людей, то начал стрелять по ним из ружья. Парень задержан, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что стрелок - местный тракторист. Он был оперативно задержан полицейскими сразу после происшествия. Сопротивления при задержании он не оказывал. А двое пострадавших, в том числе 17-летний подросток, с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

Следственные органы сейчас решают вопрос о заключении мужчины под стражу. За покушение на убийство двух человек ему грозит от шести до одиннадцати с половиной лет лишения свободы.