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12.07.2021 12:29
Рубрика: Происшествия

На Алтае тракторист устроил стрельбу после конфликта в кафе

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае задержали 23-летнего парня, который из-за пьяной ссоры в кафе начал стрелять по обидчикам. В результате двое молодых людей, один из которых несовершеннолетний, оказались в больнице.

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- ЧП произошло ночью 11 июля в Ребрихинском районе, - рассказала помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова. - В одном из ребрихинских кафе у задержанного произошла ссора с группой незнакомых ему молодых людей. После чего он съездил домой, взял ружье и стал искать обидчиков. А когда на улице встретил компанию молодых людей, то начал стрелять по ним из ружья. Парень задержан, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что стрелок - местный тракторист. Он был оперативно задержан полицейскими сразу после происшествия. Сопротивления при задержании он не оказывал. А двое пострадавших, в том числе 17-летний подросток, с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

Следственные органы сейчас решают вопрос о заключении мужчины под стражу. За покушение на убийство двух человек ему грозит от шести до одиннадцати с половиной лет лишения свободы.

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