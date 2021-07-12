В Новосибирске возбудили дело после стрельбы в детском лагере

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы на территории палаточного лагеря в селе Корнилово Новосибирской области.

- Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ - "Хулиганство с применением оружия", - сообщает СУ СК по Новосибирской области.

По данным СК, в Корнилово с 5 по 7 июля проходил выездной военно-спортивный туристический семинар "Патриот 2021". В нем принимали участие 42 человека, в том числе 27 детей. В вечернее время, когда все были на речке, со стороны леса в лагерь ворвались несколько подростков и начали стрельбу.

- Группа неустановленных лиц приблизилась к месту проведения семинара и на расстоянии около 70-100 метров произвела в воздух около 8-10 выстрелов из оружия, - уточнили в следственном комитете.

Ранее отмечалось, что дети и взрослые, находившиеся в лагере, были сильно напуганы.

В настоящее время следователи устанавливают, кто именно устроил стрельбу в полевом лагере и для чего.