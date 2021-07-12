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12.07.2021 12:19
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье полицейского заподозрили в пытках электрошоком

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

Участкового из поселка Солнечнодольск в Изобильненском районе Ставрополья подозревают в применении электрошока против задержанного мужчины. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, против полицейского завели уголовное дело за превышение должностных полномочий.

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- По данным следствия, вечером 8 февраля текущего года участковый, находясь в отделении полиции поселка Солнечнодольск, безосновательно, явно превышая свои полномочия, применил не менее пятнадцати раз в отношении задержанного, пристегнутого наручниками к скамье, электрошоковое устройство, причинив последнему телесные повреждения, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Электрошокер изъяли в качестве улики, следователи уже осмотрели место происшествия и назначили несколько судебных экспертиз. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Преступления правоохранителей

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