На Ставрополье полицейского заподозрили в пытках электрошоком

Участкового из поселка Солнечнодольск в Изобильненском районе Ставрополья подозревают в применении электрошока против задержанного мужчины. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, против полицейского завели уголовное дело за превышение должностных полномочий.

- По данным следствия, вечером 8 февраля текущего года участковый, находясь в отделении полиции поселка Солнечнодольск, безосновательно, явно превышая свои полномочия, применил не менее пятнадцати раз в отношении задержанного, пристегнутого наручниками к скамье, электрошоковое устройство, причинив последнему телесные повреждения, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Электрошокер изъяли в качестве улики, следователи уже осмотрели место происшествия и назначили несколько судебных экспертиз. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы.