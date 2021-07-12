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12.07.2021 10:34
Рубрика: Происшествия

В КБР человек погиб и 10 пострадали в ДТП с маршрутным автобусом

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Вечером в воскресенье на трассе "Кавказ" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии легковой Mercedes столкнулся с пассажирской "ГАЗелью". В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте, а 10 пассажиров микроавтобуса пострадали и были доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

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- По предварительным данным, 39-летний водитель иномарки, который двигался со стороны г. Пятигорска в направлении г. Нальчика, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с пассажирской "Газелью", двигавшейся во встречном направлении по маршруту "Куба-Таба - Нальчик", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Пассажиры маршрутки получили различные травмы. По данным Госавтоинспекции КБР, детей среди них нет. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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