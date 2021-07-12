Спасатели предупредили петербуржцев о новом витке аномальной жары

Петербуржцам придется терпеть аномальную жару минимум до 16 июля. Неутешительный прогноз от Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обнародовало городское управление МЧС.

В частности, температура воздуха в Петербурге в ближайшие дни будет превышать климатическую норму на 7-10 градусов.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщает, что в ближайшие дни погоду в Северной столице будет влиять антициклон, который сейчас формируется над Скандинавией.

Накануне в Петербурге был побит очередной температурный рекорд, воздух в городе прогрелся до +34,3 градусов, это на 3,6 градуса выше показателя 1941 года.