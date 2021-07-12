Спасательную подлодку Тихоокеанского флота модернизируют в Петербурге

В Санкт-Петербурге на судоремонтном заводе модернизируют спасательный обитаемый глубоководный аппарат АС-30 проекта 1855 "Приз". Он входит в состав Тихоокеанского флота.

Об этом рассказал представитель ТОФ Николай Воскресенский, пишет ТАСС. Капитан 1 ранга добавил, что у АС-30 отремонтируют двигатель, штурманское и радиотехническое оборудование и модернизируют средства связи. Заключен соответствующий контракт.

Специалисты предприятия уже приступили к диагностике глубоководного аппарата, чтобы определить состояние систем и агрегатов АС-30. После модернизации аппарат продолжит службу в Камчатской группировке Тихоокеанского флота.

АС-30 - спасательный глубоководный обитаемый аппарат проекта 1855 "Приз". Оснащен новейшим телеметрическим оборудованием, в состоянии работать на глубинах до одной тысячи метров. Экипаж - пять военнослужащих.