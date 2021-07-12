В Ленобласти ввели новые ограничения для кафе и ресторанов

В Ленинградской области с 12 июля вводятся новые ограничения из-за непростой эпидемической ситуации. Так, кафе и рестораны в районах, где больше всего заболевших, должны будут закрываться в 23.00, сообщает пресс-служба администрации региона.

Однако есть исключение. В Ленинградской области для предприятий введены так называемые паспорта вакцинации. Получить их могут компании, где более 60 процентов сотрудников сделали прививки от коронавирусной инфекции. Есть и другой вариант, паспорта также выдают предприятиям, где более 80 процентов сотрудников имеют естественный или приобретенный иммунитет, то есть, переболели или вакцинировались.

Кафе и рестораны, получившие паспорта вакцинации смогут работать до двух ночи.

В Ленинградской области ограничительные меры вводятся по принципу светофора. Районы, где ситуация наиболее серьезная попадают в так называемую "красную зону", где пандемическая ситуация значительно лучше - в "желтую", территории, где число заболевших практически не растет - в "зеленую".

Новый график работы предприятий общепита создан для "красной" зоны, на остальных территориях кафе и рестораны могут функционировать в обычном режиме.